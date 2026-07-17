Aufgestockt wurde durch die Bundesregierung das „Mittelfristige Investitionsprogramm für Privatbahnen” – das bedeutet konkret: Mit finanziellen Mitteln aus dem Bund wird die Basis für die Elektrifizierung der Murtalbahn geschaffen. Das verlautbart Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) per Presseaussendung.

Der Bund sichert dem Land Steiermark zudem eine anteilige Mitfinanzierung bei der Beschaffung der neuen, elektrisch betriebenen Fahrzeuge zu und ermöglicht „damit den baldigen Start der Ausschreibung“, wie es in der Aussendung heißt.

Forderung nach Modernisierung

Erst im Mai gab es einen Grundsatzbeschluss der steirischen Landesregierung, die Bahn zu modernisieren (wir berichteten). Entsprechend erfreut reagieren politische Vertreterinnen und Vertreter per Aussendung.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), die in Murau lebt, freut sich etwa: „Die Zusage des Bundes ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Modernisierung der Infrastruktur im Bezirk Murau und der gesamten Region.“

Diese Modernisierung der Bahn wird bereits seit vielen Jahren von unterschiedlichen Seiten gefordert. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) findet: „Die Elektrifizierung der Murtalbahn ist ein Meilenstein für die gesamte Region. Mein Dank gilt dem Bundesminister, denn mit dieser Zusage wird sie als wichtigster Bestandteil im Öffi-Netz im oberen Murtal in eine neue, zukunftsweisende Ära fahren.”

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ): „Wir werden umgehend mit den Planungen starten, in den nächsten Jahren werden dann die notwendigen Verfahren abgewickelt werden. Jetzt können wir auch mit den Betreibern der Zillertalbahn, der Pinzgauer Lokalbahn und der Murtalbahn die Ausschreibung für die neuen, elektrischen Schmalspurfahrzeuge finalisieren.“

Stückpreis senken

Wie berichtet planen die drei Bahnen gemeinsam, neue elektrische Schmalspurfahrzeuge anzuschaffen, um so den Stückpreis zu senken.

Der aus dem Murtal stammende Wolfgang Moitzi, Sprecher des Verkehrsausschusses im Nationalrat (SPÖ), sagt: „Jetzt wird es möglich, die langjährige Forderung zur Elektrifizierung der Murtalbahn umzusetzen.“ Die Murtalbahn sei eine wesentliche öffentliche Verbindung und Lebensader, die „mit diesen Investitionen endlich ins 21. Jahrhundert kommt“. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher meint: „Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und das Vorhaben rasch umzusetzen.“

Das Budget

Ab 2027 stehen bundesseitig zusätzlich zu den regulären Mitteln für die Infrastruktur der Privatbahnen jährlich 25 Millionen Euro zur Verfügung. Das Gesamtbudget wächst damit auf rund 114 Millionen Euro.

Neben Fahrzeugkauf und Elektrifizierung ist auch eine Attraktivierung der Infrastruktur sowie eine Anpassung der Werkstätten geplant.

Die Fahrzeit zwischen Unzmarkt und Murau soll sich durch die Modernisierung etwa von derzeit 36 auf 24 Minuten verkürzen. Darüber werden sich eines Tages vor allem Pendler und Schüler freuen. Die Murtalbahn verbindet Unzmarkt mit Tamsweg.