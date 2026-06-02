In der Regierungssitzung am Dienstag wurde der Landesmittelzuschuss für das flächenwirtschaftliche Projekt Winklern-Rangersdorf-Stall im Bezirk Spittal beschlossen. Das Projekt der Wildbach- und Lawinenverbauung hat ein Gesamtvolumen von sechs Millionen Euro und soll bis 2040 umgesetzt werden.

„So stellen wir sicher, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen langfristig umgesetzt werden können. Konkret geht es um eine rasche Bewaldung, forsttechnische Maßnahmen und permanente Steinschlagverbauungen in Winklern, Rangersdorf und Stall. Das bedeutet mehr Sicherheit für die Menschen vor Ort und für wichtige Zufahrtsstraßen. Aus dem Bereich der Wasserwirtschaft werden dafür 1,26 Millionen Euro bereitgestellt“, sagt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

Weitere 300.000 Euro werden aus dem Bereich Straßen und Brücken von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber finanziert: „Mit diesen Maßnahmen schützen wir insbesondere die B106 Mölltal Straße und die B107 Großglockner Straße, aber auch das Gemeinde- und Verbindungsstraßennetz, die umfassende Güter-, Alm- und Forstweginfrastruktur sowie land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen, Hofstellen und Siedlungsgebiete.“

Sturm, Schnee und Borkenkäfer

Auslöser für das Projekt waren die massiven Schäden in den Schutzwäldern der drei Gemeinden, die durch das Orkantief „Vaia“ im Oktober 2018, die Extremwinter 2019/2020 und 2020/2021 mit enormen Nassschneemengen sowie den anschließenden starken Borkenkäferbefall verursacht wurden. Dadurch gingen in den betroffenen Waldflächen wichtige Schutzfunktionen verloren.

Die Finanzierung der insgesamt sechs Millionen Euro erfolgt durch Bundesmittel, Landesmittel und Beiträge weiterer Projektpartner. Der Bund übernimmt 3,72 Millionen Euro, das Land Kärnten 1,56 Millionen Euro, der Wasserverband Mölltal 408.000 Euro, die Kelag 168.000 Euro und die Verbund VHP GmbH 144.000 Euro.