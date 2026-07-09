Michaela Oberlassnig (SPÖ) ist am Donnerstag im Kärntner Landtag als neue Abgeordnete angelobt worden. Die Bürgermeisterin von Feld am See (Bezirk Villach-Land) folgt auf ihren Parteikollegen Christof Seymann, der den Ruhestand antrat und mit Mittwoch sein Mandat zurücklegte.

Michaela Oberlassnig von der SPÖ Feld am See © Kk

Die SPÖ betonte in einer Aussendung, Oberlassnig kenne die „Erwartungshaltung an die Politik sehr genau“, sie sei eine wertvolle Verstärkung für den Klub. Klubobmann Luca Burgstaller dankte auch dem ausgeschiedenen Mandatar Seymann: „Mit seiner Fachexpertise und seinem fundierten Wissen war er eine enorme Stütze im parlamentarischen Betrieb.“ Besonders in Energie- und Katastrophenschutzfragen habe er sich ausgezeichnet.