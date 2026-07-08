Mit lautem Hupen fährt ein Begleitwagen der Tour of Austria über den Voitsberger Hauptplatz und kündigt an: Es geht bald los. Aus dem fahrenden Auto werden Papierfahnen an die Zuschauer verteilt, ein motorisierter Polizist auf seinem Motorrad animiert die Zaungäste am Fahrbahnrand mit einer Hand zum Jubeln. Nur noch wenige Minuten dauert es, bis die Stars der 75. Österreich-Radrundfahrt, inzwischen „Tour of Austria“ genannt, über den Voitsberger Hauptplatz rollen.

Das Hauptfeld

Mit dabei ist auch Ex-Radprofi Bernhard Eisel, der aus Stallhofen stammt. Er ist sportlicher Leiter im Team Lidl-Trek. Ob ihm zu Ehren oder nicht: Im Rahmen der Jubiläumsausgabe passierte er mit dem Tour-Tross auch seine Heimatgemeinde. Richtig zur Sache geht es aber am Voitsberger Hauptplatz, wo beim Judenburger Stadttor die erste Sprintwertung der Rundfahrt wartet.

Beste Aussicht am Balkon

Mit acht Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld rast um 12.11 Uhr die vierköpfige Führungsgruppe über den Hauptplatz. Bürgermeister Bernd Osprian sieht sich die Durchfahrt vom Gehsteig vor dem Rathaus aus an, während ein Teil der Belegschaft – darunter Stadtamtsdirektor Gernot Thürschweller, Bürgerbüro-Leiter Martin Schuster und Standesbeamter Jürgen Hiden – das sportliche Großereignis vom Balkon verfolgt. Darunter sorgen Bauhofleiter Günther Friedrich sowie elf seiner Mitarbeiter, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei für Sicherheit entlang der Strecke.

Die Sprintwertung wird von Fähnchen schwingenden und jubelnden Zaungästen vor dem Westtor am Hauptplatz begleitet, im Publikum ist man sich aber einig, dass sich die Sportler mehr Zuschauer verdient hätten. Die Mittagszeit eines Werktages und kurzfristig einsetzendes Nieseln müssen aber wohl auch einkalkuliert werden.

Ein Pulk an Motorrädern

Motorisierte ORF-Kameraleute und eine Reihe von Motorradpolizisten tragen aber zur guten Laune des Publikums bei, und einer ruft „Ist das doch ein Motorradrennen?“. Doch da brausen schon die ersten Radler daher, teilweise haarscharf an den Absperrungen vorbei. Erst als der letzte Polizeiwagen mit der grünen Fahne vorüber ist, strömt alles über die Straßen und der Verkehr rollt bald wieder wie gewohnt durch die Stadt.

Unter den Besuchern ist auch AMS-Chef Franz Hansbauer, selbst begeisterter Radfahrer. „Die Rennräder sind richtige Maschinen“, zeigt er sich begeistert und erinnert sich an frühere Rundfahrten. „Georg Totschnig ist auf einer Tour-Etappe in den 1990er-Jahren mit einem Schnitt von 35 km/h hinauf nach Edelschrott gefahren.“