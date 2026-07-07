Am Mittwoch, 8. Juli, beginnt die 75. Tour of Austria mit der ersten Etappe von Graz nach Gamlitz. Der Start erfolgt um 11.20 Uhr am Mariahilferplatz in Graz. Gegen Mittag erreicht das Fahrerfeld auch die Bezirke Voitsberg und Deutschlandsberg, am Nachmittag dann Leibnitz. Neben der Möglichkeit, die erste Etappe der Tour of Austria direkt an der Strecke zu verfolgen, gibt es auch Public-Viewings.

In der Marktgemeinde Ligist werden die Radprofis voraussichtlich zwischen 12.15 und 12.30 Uhr entlang der L 314 unterwegs sein. Für Zuschauerinnen und Zuschauer wird beim Aktivpark Ligist, gegenüber dem Café S‘Tratscherl, ein Bildschirm aufgestellt. Dort kann die Etappe bereits ab dem Start in Graz live verfolgt werden.

Auch in Voitsberg wird ein Public-Viewing angeboten. Am Michaeliplatz wird das Rennen auf einem Großbildschirm übertragen. Das Peloton wird dort gegen 12 Uhr erwartet. Besucherinnen und Besucher haben damit die Möglichkeit, das Renngeschehen live zu verfolgen und anschließend die Fahrerinnen und Fahrer entlang der Strecke anzufeuern.

9 Fanzonen, 3 Weinstraßen

So richtig los geht das Spektakel, sobald das Feld die Südwest- und Südsteiermark erreicht. Radsportbegeisterte können hier gleich in neun Fanzonen entlang der Schilcher-, Sausaler- und Südsteirischen Weinstraße die Durchfahrt der Athleten hautnah miterleben. Davor und danach wird überall ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten.

Los geht es ab 11 Uhr am Ortsplatz von St. Stefan ob Stainz, die nächste Fanzone öffnet um 12 Uhr beim La-Vita Café in Stainz. Ebenfalls ab 12 Uhr kann man in der Fanzone Bad Schwanberg beim Buschenschank „Riadl“ auf die Fahrer warten und dabei regionale Spezialitäten genießen. Jeweils ab 13 Uhr haben die Fanzonen in Eibiswald (am Parkplatz von Sport 2000 Wallner) sowie in St. Johann im Saggautal bei der Bäckerei Masser geöffnet. Weitere Fanzonen gibt es am Kirchplatz von St. Andrä-Höch (ab 12 Uhr), dem Festplatz in Kitzeck (ab 12.30 Uhr) sowie am Hauptplatz von Leutschach (ab 14 Uhr).

Etappenziel Gamlitz

Die größte Fanzone mit einem bunten Unterhaltungsprogramm gibt es im Etappenziel im Ortszentrum von Gamlitz. Bereits ab 11 Uhr präsentieren sich hier Sponsoren und Partner der Tour of Austria. Beim LIDL Kids Cup können schon die jüngsten Radsportler ihre Fähigkeiten austesten.