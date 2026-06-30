Mit Beginn des kommenden Schuljahres, also ab 12. September, gibt es in Trofaiach eine Premiere im Schulbereich. Erstmals wird in einer Volksschule im Bezirk Leoben eine so genannte Partnerklasse eingerichtet. Zu den bestehenden Klassen kommt diese als formale Sonderschulklasse hinzu, die für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Trofaiach eingerichtet wird. Das wurde nach einem Grundsatzbeschluss im März dieses Jahres, bei der jüngsten Sitzung des Trofaiacher Gemeinderates endgültig auf Schiene gebracht.

„Im Bezirk Leoben gibt es keine Sonderschule, deshalb richten wir, wenn es möglich ist, Partnerklassen ein“, erklärt Ernst Führer, Abteilungsleiter der Region Obersteiermark Ost der Bildungsdirektion Steiermark. Und er fügt auch gleich hinzu: „Großer Dank gilt der Stadtgemeinde Trofaiach, welche als Schulerhalterin die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten in der Peter Rosegger-Volksschule übernimmt.“

Ernst Führer, Abteilungsleiter der Region Obersteiermark Ost der Bildungsdirektion Steiermark © KLZ / Johanna Birnbaum

Räumlichkeiten werden adaptiert

Eine eingehende Prüfung durch Vertreter der Bildungsdirektion Steiermark und des Landes war der positiven Entscheidung für die Installierung vorausgegangen. Dabei waren auch die möglichen und zu adaptierenden Räumlichkeiten genau unter die Lupe genommen worden.

Diese Kosten belaufen sich für die Einrichtung, den Umbau der Sanitäranlagen, besondere Schallschutzmaßnahmen, die Einrichtung eines Ruheraums und Möbel immerhin auf knapp 95.000 Euro. Die Finanzierung wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen.

Bedarf steigt

Notwendig werde die Installierung solcher Klassen, die fachlich korrekt „Partner:innenklasse“ heißt, weil die Zahl von Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen, die nicht in Regelklassen unterrichtet werden können, laut Bildungsdirektion, steige. Partnerklassen ermöglichen den Schulbesuch den Kindern in kleinen Gruppen.

Besonders wichtig sei dabei die Förderung aller Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schülern und Schülerinnen zur aktiven Mitgestaltung des Alltags dienen können. „Auch Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) werden im Rahmen der Möglichkeiten der Kinder angeboten“, wird beim Land betont. Lebenspraktisches Training sei ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts von der ersten bis zur letzten Schulstufe (von Ernährung und Haushalt bis hin zu den Herausforderungen im alltäglichen Leben).

Interaktionen und Gemeinsames

Großer Wert wird bei Partnerklassen darauf gelegt, dass am jeweiligen Schulstandort „regelmäßige Interaktionen“, beispielsweise in Pausen oder bei gemeinsamen Aktivitäten, forciert werden. Ziel ist es, im Einzelfall auch einen späteren Übertritt in eine Integrationsklasse zu ermöglichen. Unterrichtet wird im Kleingruppensystem. Maximal acht Schülerinnen und Schüler umfasst ein Klassenverband. Im Normalfall sind zwei Pädagoginnen und Pädagogen, die speziell ausgebildet sind, in einer Klasse vertreten.

Im Bezirk Leoben ist die spezielle Förderung mit Sonderschulklassen im Mittelschulbereich nicht neu. „Die Mittelschule Pestalozzi in Leoben bietet bereits solche Klassen an“, betont Führer.