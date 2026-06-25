„Die Montanuniversität blickt auf eine 186-jährige Geschichte zurück. Und die Vision ist seit Beginn dieselbe: Innovation in diese Region zu bringen“, verkündet Peter Moser, Rektor der Montanuniversität Leoben Donnerstagnachmittag bei der feierlichen Eröffnung des neuen InnoLabs.

Das InnoLab ist ein innovativer Lern- und Erlebnisraum für Zukunftstechnologien, in dem Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Talente praxisnah experimentieren, entwickeln und gestalten können. „Wir wollen zeigen, dass Wissenschaft spannend und Technik kreativ ist“, so Moser, der erklärt, dass zwar 30 Prozent der Kinder im Vorschulalter an Technik interessiert seien, aber tatsächlich weniger als zehn Prozent eine technische Richtung in ihrer Ausbildung einschlagen.

Thomas Thurner und Thomas Grießer sind für die Module verantwortlich © KLZ / Klara Erregger

Fünf Module in drei Laboren

Als Ergänzung zum Schulunterricht will man daher mit fünf Modulen, die in drei Laboren des InnoLabs ab September angeboten werden, Forschung erlebbar machen. Im Mittelpunkt dieser Module stehen die Herstellung sowie das Recycling von Kunststoffen, 3D-Druck, Elektronik und Sensorik sowie Robotik. In Kleingruppen von je fünf bis acht Schülerinnen und Schülern will man so „Hands-On“ Wissen vermitteln. Verantwortlich sind die Universitätsprofessoren Thomas Grießer und Thomas Thurner, die Workshops werden von Fachpersonal professionell begleitet.

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Zudem möchte man eine Nutzung der Labore in der Freizeit anbieten. Die Workshops orientieren sich am Vorwissen der Teilnehmenden und sind darauf ausgerichtet, auch eigene Ideen umzusetzen. Ein Probebetrieb mit rund 50 Schülerinnen und Schülern des Neuen Gymnasiums Leoben wurde bereits abgeschlossen. Die ÖWGP (Österreichische Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik) sponsert 500 Euro, um Schulen bei der Anreise zu Workshops zu unterstützen.