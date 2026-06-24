Die Montanuniversität Leoben verstärkt ihr Profil in der Energietechnik mit der Berufung von Wolfgang Hribernik auf die Professur „Advanced Power Systems“. Der gebürtige Steirer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist ein international ausgewiesener Experte für europäische Stromsysteme und Hochspannungs-Gleichstromtechnik (HVDC) und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Forschung, Industrie und Regulierung nach Leoben.

Bereits im kommenden Wintersemester startet Hribernik eine Vertiefungsveranstaltung, die HVDC-Technologien und systemische Fragen des europäischen Stromsystems zusammenführt und bewusst einen starken Praxisbezug herstellt. Parallel dazu plant er den Aufbau eines fokussierten Doktorandenteams, das an wenigen, klar umrissenen, aber international sichtbaren Themen arbeitet. Die Finanzierung soll über europäische und kooperative Forschungsprojekte sowie Industriepartnerschaften erfolgen, um Exzellenz, Netzwerkaufbau und Transfer eng miteinander zu verknüpfen.

Ideale Kombination

Die Berufung fügt sich nahtlos in die Profilbildung der Montanuniversität ein. Die Professur „Advanced Power Systems“ soll die universitären Schwerpunkte in den Bereichen Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Sicherheit und Energie stärken, einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten und zentrale Fragen der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums Europa adressieren. „Die Montanuniversität ist lokal verwurzelt und international wirksam – diese Kombination passt ideal zu meinem Profil. Wir arbeiten an Lösungen, die in Europa entwickelt und global relevant sind“, so Hribernik.