Von allen Erkenntnissen aus Peter Hajeks jüngster Umfrage für die Kleine Zeitung ist eine besonders bemerkenswert: Jeder fünfte Grazer, der bei der letzten Landtagswahl die FPÖ gewählt hat, tendiert bei der Gemeinderatswahl am Sonntag zur KPÖ. Das zeigt die Analyse des bekannten Meinungsforschers, die er auch in seinem Podcast thematisiert.

Dieses Paradoxon der dunkelrot geführten Landeshauptstadt in einem blau regierten Bundesland sorgt schon vor der Wahl medial für Aufsehen: So hat sich die Wiener Wochenzeitung „Falter“ diesem Aspekt unter dem Titel „Land der radikalen Mitte“ angenommen. Und der deutsche „Spiegel“ sieht den wohl größten Erfolg der Grazer KPÖ-Bürgermeisterin darin, dass sie die FPÖ in der Stadt kleingehalten hat. Gerade weil Freiheitliche und Kommunisten inhaltlich Welten trennen, erscheint der Wählerwechsel auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar.

Art der Politik unterscheidet Elke Kahr und Mario Kunasek kaum

Auf den zweiten Blick lässt sich aber erklären, warum viele Grazer binnen 19 Monaten und zwischen zwei Wahlen von rechts nach links außen wechseln (könnten). Das liegt vor allem daran, wie Mario Kunasek und Elke Kahr Politik machen. Denn im Umgang mit dem Amt eint den Landeshauptmann und die Bürgermeisterin vieles.

Das beginnt beim direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die Gemeinsamkeiten zeigen sich besonders dort, wo man sich präsentiert – und wo nicht. Für die FPÖ sind es Volksfeste und Feuerwehrveranstaltungen, für die KPÖ Eigen-Events und Bürgersprechstunden. Traditionsreiche Gesellschaftsereignisse wie die Grazer Opernredoute meiden beide, teils seit Jahren, konsequent. Die Botschaft dahinter ist dieselbe: „Wir gehören zu euch“ und „Wir sind nicht Teil der Elite“. Damit distanzieren sich Landes-FPÖ und Stadt-KPÖ geschickt von höheren politischen Ebenen. Es ist bemerkenswert, wie gut das gelingt, obwohl beide seit Jahren die mächtigsten Politiker ihrer Gebietskörperschaften stellen – freilich mit unterschiedlichen Narrativen, aber stets volksnahem Vokabular.

Zwei politische Marken, entkoppelt von den Bundesparteien

Hinzu kommt, dass sowohl Elke Kahr als auch Mario Kunasek ihre politische Marke nicht über konfliktreiche Themen definieren. In der öffentlichen Wahrnehmung halten sie sich oft zurück. Bestes Beispiel ist die ewige Streitfrage der Spitalszusammenlegungen, die der Landeshauptmann selten kommentiert und lieber dem schwarzen Gesundheitslandesrat überlässt. Die Bürgermeisterin wiederum entzog sich der Dauerdebatte über die Parkplatzsituation in der Grazer Innenstadt jahrelang geschickt und ließ der grünen Vizebürgermeisterin den Vortritt. Beides geschieht nicht ohne Kalkül, denn mit strittigen Themen lässt sich für Amtsinhaber politisch wenig gewinnen.

Apropos Politik: Trotz mitunter populistischer Wahlplakate („Grenzen schließen, Steiermark schützen“ bei Kunasek oder „Wohnen macht arm“ bei Kahr) treten die beiden Politiker gemäßigt auf. Bei der KPÖ stellen sich meist andere die Dauerfrage, ob „kommunistisch“ heute noch ein legitimer Parteiname sein kann. Elke Kahr bleibt bei den bekannten Stehsätzen, distanziert sich von totalitären Regimen und wechselt rasch zu ihrem Lieblingsthema: dem leistbaren Leben. Die steirische FPÖ setzt abseits vom Parteichef auf Konfliktthemen wie Migration und Zuwanderung; die kantigsten Aussagen und Forderungen überlässt Mario Kunasek seinen Landesräten und dem Klubobmann. So sprechen Landeshauptmann und Bürgermeisterin eine breitere Klientel an.

Meinungsforscher Peter Hajek © APA/Hans Punz

Nicht zuletzt deshalb gelten beide auch als authentisch – sie sind zuallererst Steirer bzw. Grazerin, erst danach scheinen sie sich als Teil ihrer jeweiligen Partei zu verstehen. Geneigte Wähler machen ihr Kreuzerl also weniger bei FPÖ oder KPÖ, sondern „beim Mario“ oder „bei der Elke“. Beide werden als eigenständig wahrgenommen, durchaus als entkoppelt von ihren Bundesparteien.

Ähnliche Tugenden, die den Wählerwillen erklären können

Die Medienberichte der letzten Tage zeigen: Aus Wiener oder Hamburger Perspektive scheint der Wählerwechsel zwischen FPÖ und KPÖ absurd. Doch wer Mario Kunasek und Elke Kahr beobachtet, erkennt zwei Personen mit ähnlichen Tugenden: Präsenz, Verständlichkeit, Bürgernähe. Auf diese Weise markieren sich Bürgermeisterin und Landeshauptmann als Teil ihrer Stadt, ihres Landes und geben vor, die Probleme der Bürgerinnen und Bürger zu verstehen.

Der Wählerwechsel zwischen KPÖ und FPÖ ist aus steirischer Sicht deshalb gar nicht so rätselhaft. Dazu kommt, wie Peter Hajek urteilt, bei vielen Wählern keine ideologische Grundentscheidung, sondern: „Kunasek und Kahr schaffen es beide zu signalisieren ‚Wir machen alles gut.‘ Auf differenzierte Art und Weise. Aber sie beherrschen das Geschäft perfekt.“ Und so liegt der Unterschied zwischen den beiden weniger darin, wie sie Politik machen, sondern vielmehr wofür.