Das sind die Ergebnisse der Abschlussklassen des Europagymnasiums:
8A-Klasse
Ausgezeichneter Erfolg: Jakob Dokter, Tobias Dörfler, Kerstin Langreiter (alle Prüfungen mit „Sehr gut“ abgeschlossen), Alexander Schmid, Mira Supancic
Guter Erfolg: Alexandra Gamsjäger, Nika Marte, Martin Schüller
Bestanden: Lemia Causevic, Nada Elshafei, Denise Karaagac, Katharina Posch, Romy Schachner
8B-Klasse
Ausgezeichneter Erfolg: Markus Radegger
Bestanden: Hala Alarandas, Oliver Gmundner, Alexander Hänsler, Arwa Khedr, Thomas Lehner, Julia-Marie Niessl, Valeria Pejic, Maximilian Riegler, Hagen Schmied, Leon Streitmayer, Joe Turker
Die Schülerinnen und Schüler der 8B-Klasse © Armin Russold