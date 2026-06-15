Das sind die Ergebnisse der Abschlussklassen des Europagymnasiums:

8A-Klasse

Ausgezeichneter Erfolg: Jakob Dokter, Tobias Dörfler, Kerstin Langreiter (alle Prüfungen mit „Sehr gut“ abgeschlossen), Alexander Schmid, Mira Supancic

Guter Erfolg: Alexandra Gamsjäger, Nika Marte, Martin Schüller

Bestanden: Lemia Causevic, Nada Elshafei, Denise Karaagac, Katharina Posch, Romy Schachner

8B-Klasse

Ausgezeichneter Erfolg: Markus Radegger

Bestanden: Hala Alarandas, Oliver Gmundner, Alexander Hänsler, Arwa Khedr, Thomas Lehner, Julia-Marie Niessl, Valeria Pejic, Maximilian Riegler, Hagen Schmied, Leon Streitmayer, Joe Turker

Die Schülerinnen und Schüler der 8B-Klasse
Die Schülerinnen und Schüler der 8B-Klasse © Armin Russold

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