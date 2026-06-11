Bis zum frühen Nachmittag dachte am Donnerstag in der Sporthalle Bärnbach garantiert niemand an den Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Denn beim elften Steirischen Mattenhandball-Volksschulcup eroberte eine andere Ballsportart die Herzen der Kinder. In spannenden Begegnungen bewiesen 250 Volksschülerinnen und Volksschüler ihr sportliches Können und feierten gemeinsam ein wahres Handballfest.

1300 Kinder spielten Handball

„In den Bezirksbewerben und im Landesfinale haben in Summe 113 Mannschaften und 1300 Kinder aus allen Windrichtungen der Steiermark teilgenommen. Es ist wirklich wieder eine Mega-Veranstaltung geworden“, freut sich Didi Peißl, Organisator und Landessportkoordinator beim Steirischen Handballverband. Aufgrund des schrecklichen Amoklaufs in Graz im Vorjahr musste das Event 2025 abgesagt werden. Umso größer war die Freude, dass der Cup heuer wieder stattfinden konnte.

Die Gruppenspiele, die auf drei Spielfeldern ausgetragen wurden, sorgten für jede Menge Spannung. „Unter den Kindern finden sich ausgesprochen viele Talente und das Niveau war extrem hoch. Aber Spiel und Spaß stehen im Vordergrund, am wichtigsten ist, dass sich die Kinder bewegen“, sagt Peißl. Und die Begeisterung in der Halle war deutlich zu spüren. Die Kinder und mitgereisten Eltern feuerten die Mannschaften mit Gesängen und mitgebrachten Ratschen lautstark an.

Ein Handball für jedes Kind

Am Ende des Tages sicherte sich die Volksschule Leoben-Stadt den Turniersieg. Die Volksschule Oberaich erreichte den zweiten Platz und die Volksschule Kumberg den dritten. Nicht nur die Sieger, sondern jedes der 250 Kinder bekam eine Urkunde, eine Medaille aus Holz und einen Handball geschenkt. „Die Bälle sollen nicht in einer Ecke verstauben, sondern zum Handballspielen verwendet werden“, so Peißl, der sich bei der Stadtgemeinde Bärnbach, dem Sparefroh-Club, der Energie Steiermark und den Jufa-Hotels für die Unterstützung bedankte.

Auch der Landtagsabgeordnete und Bürgermeister Jochen Bocksruker, der Kulturstadtrat und Vizepräsident des Steirischen Handballverbands Andreas Albrecher sowie Lukas Albrecher von der Sparkasse gratulierten zu den großartigen Leistungen. „Mir geht das Herz auf, wenn ich euch spielen sehe. Wenn ihr beim Handballsport bleibt, brauchen wir uns keine Sorgen um die Zukunft dieser genialen Sportart machen“, sagte Bürgermeister Jochen Bocksruker zu den Kindern.