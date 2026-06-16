5YHWIL-RET und 5YHWIL-LOG-Klasse:
Ausgezeichneter Erfolg: Michael Eder, Dorian Galler, Jakob Huß, Luca Schlegl, Elena Janisch, Benedikt Jobst, Tina Rücker und Constantin Zuser.
Guter Erfolg: Jakob Ferbar, Nina Höfferer, Lilly Müller, Lara Haller und Michael Kortschak.
Bestanden: Lena Eiselsberg, Ciara Liftl, Anna Mayer, Marcel Eberhard, Bilal Gareg, David Kapp, Antea Kasalo, Benjamin Pieber, Manfred Prentler und Sebastian Ringer.
5AHWIN-Klasse:
Ausgezeichneter Erfolg: Marsel Papic, Nikita Schaar, Alexander Schüller und Marvin Winter.
Guter Erfolg: Nikola Maksic, Andre Rath, Tobias Sommer und Mario Ziegerhofer.
Bestanden: Christian Beichtbuchner, Fabian Erdkönig, Janik Gierer, Florian Hochleitner, David Iszovits, Sebastian Katholnigg, Benjamin Leitner, Marvin Luschenz, Felix Maierhofer, Chloe Wieser, Tobias Zeismann, Michael Zorn und Moritz Zugaj.
5BHWIN-Klasse:
Ausgezeichneter Erfolg: Luan Lanzmaier.
Guter Erfolg: Gabriel Herbei und Andre Karner.
Bestanden: Fabian Bacher, Nino Dalipovic, Stephan Dietmair, Tobias Eichelberger, Lukas Fellegger, Eilas Grgic, Florian Gutmann, Michael Hänsler, Lukas Macuha, Simon Moser, Benjamin Muratovic, Nevio Peißl, Christian Radlingmaier, Rhys Schmiedpeter und Bastian Wolfgruber.
5AHMAT-Klasse:
Ausgezeichneter Erfolg: Mirjam Blüml, David Draxler, Magdalena Igler, Gabriel Pfandl, Anna Sailer, Hannah Steinbauer und Anabel Wolfsberger.
Guter Erfolg: Anna Kolbeck, Noah Luchscheider, Damian Mitchell, Hannah Scheikl und Dominik Simonitsch.
Bestanden: Fabian Ballaus, Lukas Baumgartner-Lampl, Benedikt Hafellner, Melissa Kriegl-Rainer und Anika Senft.