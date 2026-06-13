Zum achten Mal verliehen das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und der OeAD im Education Lab in Wien das Young-Science-Gütesiegel für Forschungspartnerschulen. Ausgezeichnet wurden 42 Schulen aus sieben Bundesländern für ihre erfolgreichen Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, ihre forschungsorientierten Schulschwerpunkte und die aktive Einbindung von Schülerinnen und Schülern in Forschungsprozesse. Im Bezirk Leoben wurden zwei Schulen ausgezeichnet: Das Europagymnasium sowie die HTL Leoben.

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Maximilian Ederegger (Lehrperson der HTL Leoben) und OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice © OeAD_APA-Fotoservice_Hörmandinger