Das Europagymnasium darf sich heuer wieder über eine besondere Leistung einer Schülerin freuen. Katharina Posch schaffte es als einzige Schülerin, einen Hauptpreis im Bereich Chemie von der Wirtschaftskammer aus Wien zu erhalten.

Nachdem sich die Maturantin im Rahmen eines Ferialpraktikums mit der enzymatischen Herstellung von Nukleosidanaloga und deren Bedeutung in der modernen Biotechnologie beschäftigte, schrieb sie ihre Maturaarbeit „Biokatalytische Herstellung von Nukleosidanaloga”. Diese liege auf dem Niveau einer Bachelor-Arbeit oder übertreffe sie sogar, betont Manfred Kerschbaumer, Vizepräsident der GÖCH (Gesellschaft Österreichischer Chemiker) und VCÖ-Präsident (Verband der Chemielehrer Österreichs).

Die Stoffklasse, um die es in der Facharbeit geht, spielt eine wichtige Rolle in der Krebstherapie und in der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen COVID-19. Eine Runde an Ehrengästen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zeigte, wie sehr qualitative Arbeiten an Schulen geschätzt und gewürdigt werden.