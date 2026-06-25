Der Weinbauverein Feldkirchen-Ossiacher See setzt sein soziales Engagement fort: Kürzlich überreichte Obmann Rupert Ofer eine Spende in Höhe von 700 Euro an die Musikschule Feldkirchen zur Förderung junger musikalischer Talente.

Der Spendenbetrag stammt aus dem Erlös des Kuchenbuffets, das im Rahmen der Jahrgangspräsentation des Weinbauvereins am 30. April veranstaltet wurde. Bereits zum fünften Mal organisierte Schriftführerin Hanni Gerretsen gemeinsam mit den Mitgliedern des Weinbauvereins die süße Benefizaktion.

Dank der zahlreichen Kuchenspenden konnte erneut ein beachtlicher Betrag für einen guten Zweck gesammelt werden. Musikschuldirektor Christian Duss dankte für das soziale Engagement und nahm die Spende, die zur Förderung des musikalischen Nachwuchses in der Musikschule Feldkirchen eingesetzt wird, freudig entgegen.

„Der Weinbauverein bedankt sich herzlich bei allen Kuchenbäckerinnen sowie bei allen Besucherinnen und Besuchern, die diese Benefizaktion unterstützt haben“, heißt es von Gerretsen.