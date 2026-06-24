Vor 50 Jahren gründete die Pädagogin Hanna Follner die Betreuungseinrichtung „Camphill Liebenfels“ für Menschen mit Behinderungen. Die Vision war und ist die Schaffung einer inklusiven, heilenden Gemeinschaft, in der Menschen mit und ohne Assistenzbedarf gleichberechtigt zusammenleben und arbeiten.

Heute bieten vier Wohnhäuser an drei Standorten Therapiemöglichkeiten und Platz für über 50 Assistenznehmerinnen und Assistenznehmer, die dort das ganze Jahr über betreut werden. Die dazugehörigen Werkstätten beinhalten die Bereiche, Papier, Kreativ und Ton sowie Versorgung – sprich Küche und Instandhaltung der Einrichtung.

Seit 2020 wird Camphill von der Klagenfurterin Kerstin Hoi geleitet. „Ich bin Gesundheits- und Krankenschwester, habe den Bachelor in BWL und meinen Master an der Wirtschaftsuniversität in Wien gemacht und bin dann über einige Umwege in das Personalwesen gekommen. Als ich nach 16 Jahren von Wien zurück nach Kärnten kam, habe ich in der Caritas angefangen“, erzählt Hoi ihren Werdegang. Als ihr Mentor bei der Caritas, Josef Marketz, zum Bischof von Kärnten wurde, sah Hoi dies als ein Zeichen für einen Umbruch. „Durch eine Freundin habe ich von Camphill gehört. Ich wollte mich eigentlich mit ihrer Mutter, die für die Initiative tätig ist, vernetzen, plötzlich fand ich mich bei einem Hearing wieder. Seit mittlerweile sechs Jahren bin ich nun für die Verwaltung, Finanzen, das Personal und das drumherum zuständig“, erklärt die 44-Jährige mit einem Lächeln.

50 Assistenznehmer wohnen in Liebenfels © Helmuth Weichselbraun

Neustart

Die gebürtige St. Veiterin hatte keinen leichten Start. 2019 hatte Camphill mit einem Missbrauchsfall zu tun. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. „2020 gab es ganz viele Veränderungen, neues Personal, Aufgaben von der Landesregierung, die es zu erfüllen galt, weil wir natürlich intensiver unter Beobachtung standen. Wir haben dann Tabula Rasa gemacht und so kam es zu einem Neustart. Wir haben uns damals beweisen können und das war gut so.“

In den vergangenen sechs Jahren kann die Leiterin auch viele Erfolge verzeichnen. „Ein Meilenstein war vor fünf Jahren die Eröffnung von Hannas Handwerk, einer Werkstatt, die Gegenstände aus Ton, Schafschurwolle und anderen Naturmaterialien herstellt. Ebenso der Ausbau der Wohnanlagen, wir hatten am Anfang 14 barrierefreie Wohnplätze und jetzt sind es 27“, resümiert die Leiterin. Jedoch verändert sich auch das Leben der Assistenznehmer. „Wir möchten die Menschen weiterhin gut begleiten, damit sie in die Gesellschaft integriert werden. Ebenso ist uns die Weiterentwicklung des Grundgedankens gelungen, unsere Bewohner können mittlerweile auch selbstbestimmter leben.“

Hoi engagiert sich auch intensiv für Tierschutz. Ihre Hündin „Sunny“ wurde vor einem Leben im Tierheim bewahrt © Helmuth Weichselbraun

Für die Zukunft wünscht sich Hoi, dass der Inklusionsgedanke in der Arbeitswelt mehr Ansätze bekommt: „Damit Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt echte Chancen haben. Weiters muss die Wichtigkeit des Berufs der Fachsozialbetreuenden und der sozialen Einrichtungen gesehen werden. Immerhin sind wir auch ein Unternehmen und haben 80 Dienstnehmer.“

In ihrer Freizeit engagiert sich die begeisterte Tierschützerin beim Business Frauen Center, ein unabhängiges Wirtschaftsnetzwerk für Unternehmerinnen und Führungskräfte: „Hier geht es mir um soziale Gerechtigkeit und Frauengleichberechtigung. Immerhin haben Frauen große Pionierarbeit für Camphill geleistet.“ Ebenso besucht sie zum Ausgleich Konzerte und Festivals und verreist sehr gerne.