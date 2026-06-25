Juristisch hat der Fall nun ein endgültiges Ende genommen, gesundheitlich kämpft ein Klagenfurter weiterhin mit den Folgen einer Knieoperation am Klinikum Klagenfurt. Dem Mann wurde im Juni 2020 aufgrund seiner Schmerzen eine Prothese eingesetzt. Ohne medizinische Indikation, wie ein Gericht später feststellen sollte. Einsprüche der Kabeg wurden bis in die letzte Instanz - außerordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof - abgewiesen. „Ich habe vorher so gut wie alles machen können, jetzt bin ich ein Pflegefall“, erzählte der Mann, der auch einen jahrelangen Rechtsstreit durchstehen musste, der vor einigen Wochen zu seiner großen Erleichterung mit einem Generalvergleich endete.

WC-Sitz musste erhöht werden

Neben der Zahlung von Schmerzengeld wurde die Kabeg auch zur Begleichung der Folgekosten wie Arztbesuche, Therapien oder bauliche Maßnahmen daheim, wie zum Beispiel eine Erhöhung des WC-Sitzes, verurteilt. Das wurde nun, bemessen an der voraussichtlichen Lebenserwartung des Patienten, in einem Generalvergleich abgewickelt. Der 71-Jährige hat damit inklusive der schon vor dem Vergleich bezahlten Summen 192.000 Euro als Entschädigung bekommen. Alle Ansprüche sind damit abgehandelt. Viel Geld, aber: „Ich hätte lieber kein Geld und könnte dafür wieder radfahren. Die psychischen Folgen sind enorm für mich. Jeder Schritt schmerzt“, sagt der Mann.

„Vorschlag eins zu eins übernommen“

Sein Anwalt Paul Wolf freut sich über einen Abschluss nach ziemlich genau sechs Jahren nach der Operation. „Unser Vorschlag wurde eins zu eins übernommen“, sagt Wolf, der nicht nachvollziehen kann, warum es überhaupt so weit kommen musste und der Fall damit auch über Jahre hinaus verzögert wurde. „Warum sie prozessiert haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Der Fall war eigentlich klar“, sagt Wolf.