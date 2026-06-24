Mit der erfolgreichen Umsetzung des Projekts „Schulcampus Feldkirchen wird grün“ wurde am Dienstag ein sichtbares Zeichen für Klimawandelanpassung und mehr Lebensqualität gesetzt. Durch zusätzliche Begrünung, neue Beschattungselemente und attraktive Sitz- und Aufenthaltsbereiche ist ein klimafitter Schulcampus entstanden, der den steigenden Temperaturen und längeren Hitzeperioden aktiv begegnet.



„Klimawandelanpassung beginnt dort, wo junge Menschen lernen und leben. Mehr Grün, mehr Schatten und eine höhere Aufenthaltsqualität machen den Schulcampus nicht nur klimafit, sondern schaffen auch einen gesunden und lebenswerten Raum für Kinder und Jugendliche. Das Projekt zeigt, wie Klimaschutz und Lebensqualität Hand in Hand gehen“, betonte Klimaschutzreferentin Marika Lagger-Pöllinger im Rahmen der Eröffnung am Dienstag.



Bereits im Schuljahr 2023/24 wurde gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und weiteren Beteiligten die Grundlage für die Neugestaltung gelegt. Aus ihren Ideen für einen nachhaltigen Schulcampus wurden im Rahmen des KLAR! Invest-Projekts konkrete Maßnahmen umgesetzt: Es gibt nun mehr Grün und Schatten sowie neue Aufenthaltsbereiche. Dadurch verbessert sich das Mikroklima, die Lebensqualität im Schulalltag steigt und ein sichtbares Zeichen für eine klimaresiliente Zukunft wird gesetzt.



„Besonders wertvoll war, dass die Kinder und Jugendlichen von Anfang an eingebunden waren. So entsteht Bewusstsein für die eigene Umwelt und Verantwortung für die Zukunft. Der Schulcampus Feldkirchen zeigt, wie Klimawandelanpassung konkret und für alle sichtbar gelingen kann“, sagte Lagger-Pöllinger.