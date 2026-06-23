Der Sommer ist in Kärnten angekommen und mit ihm auch wieder unzählige Veranstaltungen. Doch egal ob große oder kleine Feste, man braucht neben Getränken auch noch Sitzgelegenheiten, Gläser und vieles mehr. Hierfür wird zum Beispiel gerne auf die Hirter Brauerei zurückgegriffen.

Dort ist man jedenfalls für den Sommer bereit. „Wir sind bestens gerüstet. Unser gesamtes Fest-Equipment wurde sorgfältig gewartet und für den Sommer vorbereitet“, erklärt Brand-Managerin Marina Vosatka. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, wurde sogar das Inventar nochmals kräftig aufgestockt – von Volksfestgarnituren und Stehtischen über Kühlschränke und Veranstaltungskühler bis hin zu Leihgläsern. Besonders beliebt unter den Bestellungen ist die Hirter Fass- und Flaschenware. Die hauseigenen Crush Limonaden zählen ebenfalls zu den Favoriten. „Zur Abrundung des Festangebots werden auch Wein, aus dem Fass und der Flasche, Spirituosen sowie diverse Limonaden-Handelswaren sehr stark nachgefragt.“

Heuer gibt es für das Unternehmen auf jeden Fall mehr zu tun. „Wir freuen uns über einen starken Zuwachs und konnten in ganz Kärnten zahlreiche neue Veranstaltungen als Partner dazugewinnen.“ Dazu zählen mehrere Vereins- und Feuerwehrfeste sowie Sportveranstaltungen. Die Nachfrage ist so enorm, dass sie an starken Sommerwochenenden teilweise sogar den Bestand übersteigt. „Daher ist es für Veranstalter besonders wichtig, den Bedarf so früh wie möglich bekannt zu geben, damit wir das Equipment verlässlich vorab reservieren können“, heißt es abschließend.

2025 wurde am St. Veiter Wiesenmarkt das Hirter Stammtisch Fass gestohlen © Hirter Bier/Screenshot Facebook

Wie begehrt das Equipment ist, zeigt ein Vorfall vom vergangenen Wiesenmarkt. Dort wurde von einem Bierfan nämlich das Hirter Stammtischfass aus der Hütte „Zum Hirter“ gestohlen. Das Unternehmen bot sogar einen Finderlohn und machte online auf den Verlust aufmerksam. Eine Woche später ist das Fass wieder „zurückgerollt“.

Wimitz ist gut gebucht

Weiter geht es ins sogenannte Tal der Gesetzlosen – dort befindet sich die Wimitzbrauerei. Auch dort merkt man, dass die warmen Monate angebrochen sind. „Wir sind im Plan. Gerade in den letzten drei Monaten haben wir viel Rückenwind gespürt“, freut sich Wimitz-Chef Josef Habich. „Wir verkaufen so viel Bier wie schon lange nicht mehr und auch was Veranstaltungen betrifft sind wir glücklich.“ Die Buchungslage im heurigen Sommer sei so gut, dass Wimitzbräu sogar Termine absagen musste.

Wimitz Geschäftsführer Josef Habich freut sich über eine stabile Nachfrage © Gert Köstinger

„Wir backen viele kleine Brote“, sagt Habich in Bezug auf die Größe der gebuchten Veranstaltungen. „Wir waren zwar beim Klagenfurt Festival, wo 18 Tage Veranstaltungen waren, Hauptlieferant, aber unsere Schwerpunkte sind sonst eher die kleineren Veranstaltungen“. Wenn es um die beliebtesten Getränke heuer geht, so gibt es Klassisches und Neues. „Wir sind ein Märzenland und das wird auch getrunken. Die Leute sind aber auch offen für Spezialitäten“, weiß der Wimitz-Chef, der inzwischen elf verschiedene Sorten Bier anbietet. „Sehr gut geht unser Summer Ale – es ist fruchtig und leicht.“ Ebenso würde sich die alkoholfreie Biervariante durchwegs großer Beliebtheit erfreuen.

Habich ist übrigens kurz davor, ein neues Bier zu präsentieren: ein kalorienreduziertes, alkoholfreies Weißbier. „Es ist brandneu, wird gerade geprüft und getestet und kommt dann unter die Linie ‚Wimitz mit Ohne‘. Die Gastronomen warten schon darauf.“

19.500 Paletten Leihinventar

Wo ebenfalls auf Hochtouren gearbeitet wird, ist in der Brauunion. In der Sommersaison steigt natürlich die Nachfrage nach deren Leihinventar. „Der Bedarf rund um die Zeit der Feuerwehrfeste und weitere Veranstaltungen bleibt konstant. Wir können sehr stolz sein, dass Jahr für Jahr treue Kunden bei uns bestellen. Hierbei merkt man, dass unsere Vielfalt und Qualität der Produkte sowie die angebotenen Services sehr geschätzt werden“, sagt Brauunion-Sprecher Florian Zimmer. Was heuer noch hinzukommt, ist die Fußball-WM. „Insbesondere geplante Public Viewings erfordern einen erhöhten Aufwand.“

Im vergangenen Jahr hat die Brauunion in der Region Kärnten und Osttirol an die 5000 Veranstaltungen beliefert. „Dabei haben wir 19.500 Paletten an Leihinventar bewegt und geliefert – das ganze exklusive der Getränke. Eine unglaubliche logistische Leistung unserer Kollegen.“ Am häufigsten werden für Feste die klassischen Biertisch-Garnituren sowie Kühler, Gläser und Stehtische bestellt. Ergänzend dazu natürlich eine Auswahl an Bieren und Stibitzer Spritzern.

Klasse statt Masse

Im Bezirk Feldkirchen gibt es zudem zwei kleine aber feine Produzenten: Beeresso und CarGINthia. Beeresso ist ein Einzelunternehmen und daher nicht für übergroße Partys ausgelegt. „Der Aufwand heuer ist gleichbleiben, wobei leider auch Feste abgesagt wurden, wo ich geliefert hätte“, erzählt Chef Norbert Peczelt, der im Großraum Feldkirchen vertreten ist. Von der Stiftsschmiede über den Landgasthof Seebacher bis zur Edelweiss Hütte auf der Gerlitzen.

Mario Stranig und Max Prasser vor ihrer Gin-Brennerei © Markus Traussnig

„Im Sommer geht immer mehr“, sagt CarGINthia Co-Chef Max Prasser. Kleinere Feste, auch vereinzelt von Feuerwehren, werden von der Wachsenberger Ginmanufaktur beliefert. Ebenso findet man ihr Sortiment in den Hirter Shops, im S‘fachl sowie diversen Spar-Filialen. „Durch den Sommer steigt der Verkauf, da Spar auch sonntags vielerorts geöffnet hat.“ Prasser brennt den Gin zusammen mit seinem Kollegen Mario Stranig. Trotz hoher Nachfrage kommt das Duo noch gut zurecht. „Was auch super geht, sind unsere Geschenkboxen“, sagt Prasser abschließend. Diese seien besonders bei Touristen beliebt.