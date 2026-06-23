Anfang November vergangenen Jahres wurde die neue Tennistraglufthalle in Feldkirchen direkt neben dem Sportzentrum feierlich eröffnet. 400.000 Euro wurden insgesamt in die Sportstätte investiert. „25 Prozent wurden vom Land Kärnten gefördert, den Rest teilen sich der Verein und die Stadtgemeinde“, informierte Franz Kresnik, Obmann des Feldkirchner Tennisclubs, damals.

Die allererste Wintersaison der neuen Halle ist bereits Geschichte. Das Fazit fällt mehr als positiv aus. „Es war super, noch besser als erwartet“, freut sich Kresnik, der dem Verein seit mittlerweile 26 Jahren als Obmann vorsteht. „Es kamen auch viele neue Spieler zu uns, aus Klagenfurt, Villach und sogar aus der Steiermark, die extra hergefahren sind, um sich die Anlage genau anzuschauen.“ Eine einzige Schwierigkeit gab es hinsichtlich des Wetters. „Der Jänner war etwas tricky, weil es so extrem kalt war. Daher sind auch die Energiekosten gestiegen.“

Zweifel wurden sofort zerschlagen

Dabei hatte man am Anfang durchaus „Bauchweh“, ob das Projekt so ein großer Erfolg wird. „Viele ältere Spieler haben davor gesagt, sie werden auf dem Hardcourt nicht spielen“, meint Kresnik. Tatsächlich sei aber das Gegenteil eingetroffen. „Lediglich einer hat das durchgezogen, alle anderen haben auf dem Belag weniger Knieschmerzen als auf Sand. Das Argument wurde also sofort zerschlagen.“ Die Entscheidung, sich Hardcourts herzurichten, fiel vor allem aufgrund des Nachwuchs- und Jugendbereichs. „Die Jugendlichen müssen auf diesem Belag spielen, wenn man eine internationale Karriere anstrebt. Auf der Tour wird am meisten auf Hardcourts gespielt“, weiß Kresnik.

Kresnik ist seit 2000 Obmann des Tennisclubs Feldkirchen © Manfred Schusser

Der Tennishype durch die neue Halle überträgt sich auch auf die Auslastung der drei Plätze. Die ist nämlich, verglichen mit den vergangenen Jahren, deutlich gestiegen. „Zeitweise hatten wir sicherlich ein Plus von 100 Prozent“, erklärt der Tennistrainer. Komplett ausgebucht sei man allerdings nicht gewesen. „Wir sind kein Ballungszentrum wie Klagenfurt und Villach.“

Im Online-Reservierungssystem des Clubs seien rund 900 Spielerinnen und Spieler registriert. „Ob die auch alle gespielt haben, kann ich aber natürlich nicht sagen“, meint Kresnik. „Ich schätze, dass zwischen 300 und 400 Leute hier über die Wintermonate auf dem Platz waren.“

So sehen die Plätze aktuell aus, auch im Sommer kann gespielt werden © KK/Privat

Auch im Sommer bespielbar

Neben Kindern, Jugendlichen und Hobbyspielern haben auch Profis und solche, die es noch werden wollen, die Anlage genützt. „Sarah Kanduth hat zum Beispiel regelmäßig gespielt und auch viele der besten Jugendlichen in Kärnten.“ Es habe einige Turniere der ITN-Trophy gegeben. „Die waren immer innerhalb von zwei, drei Tagen ausgebucht.“

Aber was passiert mit einer Traglufthalle, die hauptsächlich für den Winterbetrieb errichtet wurde, im Sommer? Man richtet sie für die warmen Monate her: „Wir haben die Halle mit einigen Mitgliedern abgebaut und aktuell ist es möglich, im Freien zu spielen.“ Das sei aber an die Meisterschaftssaison geknüpft, in der die Sandplätze oftmals ausgebucht sind. „Es ist quasi eine Ausweichmöglichkeit.“

Eine sogenannte Traglufthalle benötigt kein festes Stahlgerüst oder Ähnliches. Die Luft im Inneren dient als tragendes Element. Durch ein Gebläsesystem „spannt“ sich die Halle auf. Der Tennisclub Feldkirchen zählt über 100 Mitglieder.