Die aktuelle Hitzeperiode hat ihren Höhepunkt erreicht. Tage mit Temperaturen jenseits der 30 Grad bringen die Mittelkärntner ordentlich zum Schwitzen. Anlässlich der derzeitigen Hitzewelle hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Hitzebelastung in Österreichs Städten untersucht. Die Analyse der 80 bevölkerungsreichsten Städte des Landes zeigt: Sechs Städte litten 2025 unter sehr großer Hitzebelastung, weitere 21 unter großer Belastung. Darunter sind auch die beiden Mittelkärntner Bezirksstädte, St. Veit und Feldkirchen. So wurde in der Herzogstadt im Jahr 2025 eine sehr hohe Hitzebelastung festgestellt. Man zählte im Vorjahr 34 Hitzetage – also Tage, an denen die Temperatur höher als 30 Grad war. Der Anteil der Grünflächen beträgt dabei 24 Prozent. In Feldkirchen gab es im gleichen Zeitraum eine hohe Hitzebelastung, an insgesamt 30 Tagen zählte man mehr als 30 Grad, der Prozentsatz der Grünfläche liegt bei 26,2 Prozent.

Einige untersuchte Stadtzentren sind durch viel Grün schon gut gegen innerstädtische Hitze gerüstet, andere müssen dringend grüner werden. Greenpeace nimmt das zum Anlass, die Städte in die Pflicht zu nehmen: Mit der „NaturStadt-Garantie“ können Städte ihren Bewohnern verbindlich zusichern, den Grünflächenanteil zu erhöhen und die urbane Hitze effektiv zu bekämpfen. „Bäume und Grünflächen sind das beste Mittel gegen Hitze, denn sie kühlen ihre Umgebung spürbar. Gerade in der akuten Hitzewelle merkt man schnell, wo schattenspendende Bäume und kühlende Grünflächen fehlen. Unsere Analyse zeigt: In zahlreichen Städten in Österreich wird es oft unerträglich heiß. Beton und Asphalt verstärken diesen Effekt. Bäume, Hecken und Blühflächen können hier Abkühlung bringen”, sagt Melanie Ebner, Expertin für Boden- und Naturschutz bei Greenpeace Österreich.