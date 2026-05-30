Beim Gang über die trockene Erde fühlt man den Schmerz des Bodens in jedem Schritt. Die Lebensenergie scheint den Ort fast verlassen zu haben, und die Wurzeln der Maissprösslinge suchen verzweifelt nach Flüssigkeitsresten. Am ausgedörrten Boden sieht man die Schatten der Krähen, die über dem Feld kreisen und auf ihre Chance warten, sich an dem wenigen Leben, das sich noch am Boden befindet, zu laben.

Am Rande des Felds steht Silvester Kanatschnig. Der Glanegger Landwirt und Chef der Ferienranch Wernhof kann nur eines tun: die Hoffnung nicht aufgeben. Hoffen auf Regen, auf Entlastung, auf ein feuchtes Wunder, das seine Ernte rettet. „Es ist nicht viel, was ich am Feld sehe. Das ist wirklich erschreckend“, sagt Kanatschnig. Getreide, Mais und Grünland baut er an und seine insgesamt 46 Hektar haben alle eines gemeinsam: sie brauchen Wasser.

„Der Mais steht und es kommt nichts weiter.“ Das, obwohl der Mais eigentlich als sehr dankbare Pflanze gilt. Normalerweise sollte er nun rund 15 Zentimeter hoch sein. Leider ist er bisher nicht mehr als fünf gewachsen. „Die Pflanzen sind um einiges zurück heuer.“ Dasselbe gilt auch für die Wiesen. „Es fehlt überall an Masse.“ Das nächste Problem sind die Krähen. Bereits zwei Hektar musste Kanatschnig nachpflanzen, da die Vögel seine Pflanzen rausgezupft hatten. Nun hofft der Landwirt, dass Kärnten zumindest von einer Käferplage verschont bleibt, da es heuer genug andere Herausforderungen gibt.

Der Boden ist trocken, der Mais wächst nur langsam © Manfred Schusser

„Ich habe erst die halben Rindvieher auf der Alm. Nach einer Woche war so viel abgeerntet wie sonst im September“, erklärt Kanatschnig. Auf Hochalmen, wie der Turrach oder Hochrindl, gäbe es vielerorts weder Futter noch Wasser – so hörte es Kanatschnig von seinen dortigen Kollegen. Doch hat es nicht immer wieder geregnet in letzter Zeit? „Wir haben ein großes Wasserdefizit und bräuchten mindestens einen Monat gemächlichen, durchgehenden Regen“, sagt Kanatschnig und fährt fort: „Der Grundwasserspiegel ist 1,5 Meter tiefer, als er sein sollte.“ Wasser aus der nahegelegenen Glan zu entnehmen ist nicht gestattet. Und nicht immer ist Regen ein Segen. „In Liebenfels hat es am Mittwoch gewütet. Es geht von einem Extrem ins andere.“

Auf Hitze folgte der Sturm. In Liebenfels wurden am Mittwoch mehrere Bäume entwurzelt © FF Liebenfels

Was den Pflanzen ebenfalls zugesetzt hat, waren die Eisheiligen, die ihren Namen heuer alle Ehre machten. „Bei einem Kumpel war der halbe Weingarten kaputt. Bei uns waren es -2,8 Grad.“ Diese kritischen Temperaturen führten auch dazu, dass Mais wiederholt nachgepflanzt werden musste. Jeden Tag blickt Kanatschnig in seine Wetter-App. „Aber die stimmt nie“, meint er und warnt, dass man sich auf die Veränderung des Klimas vorbereiten müsse. „Wir müssen bewässern, dafür müssen Bohrungen vorgenommen werden. Und wenn es im Winter keinen Schnee gibt, fehlt auch das Wasser.“ Doch trotz all dieser Hindernisse, der Unvorhersehbarkeit und der schlechten Aussichten hat Kanatschnig nicht die Hoffnung verloren. „Ich bin noch positiv eingestellt. Es wird immer irgendwie gehen.“

Am Feld im Hintergrund müsste es bereits viel mehr Grün geben © Manfred Schusser

Einbußen von 30 Prozent

Weiter geht es von Glanegg nach Tiffen, wo Herwig und Katharina Hinteregger eine Milchwirtschaft und Stiermast betreiben. Grünland, Mais und Getreide werden zusätzlich angebaut. Und bereits jetzt kann Hinteregger sagen: „Beim Getreide rechnen wir schon mit Einbußen von 25 bis 30 Prozent. Bei Grünland sieht es ungefähr gleich aus.“. Was den, eher dürftigen, Niederschlag betrifft, so gäbe es regionale Unterschiede. „In Bodensdorf hat es weniger geregnet, als in Tiffen. Das waren streifenförmige Regenschauer.“ Wie es dem Mais ergehen wird, bleibt noch abzuwarten. „Der wurde erst gepflanzt.“

Katharina und Herwig Hinteregger auf ihrem Hof in Tiffen © KLZ / Dorian Wiedergut

Was das Wasser betrifft, so steht es um die Quellen nicht mehr so gut, wie es einmal war. „Wir schauen, dass wir so gut es geht sparen und auch Regenwasser auffangen“, ergänzt seine Frau Katharina. Die Rinder kommen soweit mit den Temperaturen zurecht und es geht ihnen gut.

Tropfen auf dem heißen Stein

Fragt man in der Landwirtschaftskammer nach, so reichte der Regen der vergangenen Tage bei weitem nicht aus. „Es war der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Wilfried Mödritscher, Leiter der Außenstelle Feldkirchen. Zwar war der Regen für die Vegetation Gold wert, die darauffolgenden 30 Grad hingegen kontraproduktiv. Der Wind spielt auch eine Rolle in dieser Tragödie. Bei der geringen Niederschlagsmenge dringt das Wasser nur in die obersten Bodenschichten ein und der Wind bringt diese dann wieder, wie ein Föhn, zum Austrocknen. „Es ist eine Situation, wie ich sie in dieser Intensität noch nie erlebt habe“, betont Mödritscher.

Wilfried Mödritscher, Leiter der Landwirtschaftskammer Außenstelle Feldkirchen © Markus Traussnig

Der Landwirtschaftskammer-Leiter schließt sich den Worten des Glanegger Landwirts an: „Die Natur würde einen Monat Regen brauchen, damit das Grundwasser wieder aufgefüllt wird und die Vegetation wieder den Wasserstand hat, mit dem sie rechnet.“ Ein kurzer, heftiger Regenschauer bringt in diesem Fall überhaupt nichts. Es kommt nicht auf die Niederschlagsmenge, sondern auf die Dauer an. „Wir brauchen Regen über einen langen Zeitraum, sonst rinnt es nur oberflächlich ab.“

Regen über einen ganzen Monat? Fragt man Meteorologe Martin Ortner von der GeoSphere Austria, wie wahrscheinlich das ist, so gibt es keine gute Prognose diesbezüglich. „Das ist kaum möglich“, erklärt und und fasst zusammen: „Seit gut einem Jahr hat sich in Kärnten ein Niederschlagsdefizit aufgebaut.“ Der vergangene Sommer war zu trocken, der Herbst und der Winter waren unterdurchschnittlich und das Frühjahr ebenso. „Und der geringe Niederschlag im Mai kann das Defizit der letzten Monate natürlich nicht ausgleichen“, erklärt der Meteorologe. Zwar war die Flüssigkeit für die Vegetation gut und wichtig, doch „das sind nur Zinsraten, die gezahlt wurden. Kredite müssen wir weiter aufnehmen.“

Bleibt also nur weiterhin der Blick nach vorne. Und dieser sieht, wenn man den Wetterkarten für nächste Woche glauben kann, unbeständig aus. Immer wieder könnten Schauer und Gewitter durchs Land ziehen. Flächendeckender Regen bleibt aber laut jetzigen Prognosen auch weiterhin aus.