„Es geht auf und ab“, sagt Hannes Rieder mit Blick auf die Prognosekarte. Der Meteorologe bei Geosphere Austria sieht für die kommenden Tage wechselhaftes Wetter in der Steiermark. Einstellen könne man sich demnach schwer auf etwas.

Während sich schon im Verlauf des Samstags erste Wolken über die Steiermark breit gemacht haben und am späten Nachmittag auch den Süden des Bundeslandes erreichten, bleibt es vorerst noch trocken. „Erst in den Abendstunden kann es tatsächlich regnen“, sagt Rieder.

Warnung vor Sturmböen

Auch Sturmböen dürften sich dann einmischen. Rieder warnt insbesondere Public-Viewing-Organisatoren vor dem Champions-League-Finale am Samstagabend, dass die Böen von bis zu 60 km/h die Leinwände in Mitleidenschaft ziehen könnten.

Am Samstagnachmittag gaben GeoSphere und Land Steiermark eine Wetter-Vorwarnung heraus: Es gibt dabei zwei Szenarien: Einerseits sind am Samstagabend in der Obersteiermark und im Südosten des Landes Windspitzen bis 80 km/h möglich. Andererseits wird Sonntagnachmittag im Südosten Starkregen mit Hagel erwartet. Aber, entscheidend: „Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aus jetziger Sicht gering, aber Potenzial dafür ist vorhanden.“

Immer wieder zeigt sich die Sonne

Die Gewitter dürften aber nicht von Dauer sein. „Nach einer Stunde kann schon wieder die Sonne scheinen“, meint Rieder. Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns jedenfalls erhalten. Am Sonntag klettert das Thermometer auf bis zu 29 Grad.

Wenig sonnig beginnt jedoch die neue Woche. Am Montag – dem meteorologischen Sommerbeginn – erwartet Rieder Wolken und Regenschauer. Am Vormittag dürfte es kurz auflockern, ehe am Nachmittag Schauer und Gewitter im Südosten durchziehen. Die Temperaturmaxima liegen bei 23 Grad.