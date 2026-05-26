„Die Lage ist ernst, aber noch nicht dramatisch. Durch den fehlenden Regen und der Trockenheit kommt es zu weniger Schüttungen. Unsere Bauhofmitarbeiter müssen alle 45 Minuten Wasser pumpen, um den Verbrauch abdecken zu können“, erklärt der Steuerberger Amtsleiter Jürgen Perchtold auf Anfrage. Die Gemeinde hat am Montag einen Aufruf veröffentlicht, der weiterhin zum Wassersparen aufruft.

„Reduzieren Sie Ihren Wasserverbrauch auf das absolut Nötigste. Jeder nicht notwendige Wasserverbrauch belastet die Versorgung aller Haushalte“, ist zu lesen. „Jetzt über die Feiertage waren viele Leute zu Hause. Es war sehr warm, da kam das System an seine Grenzen“, sagt der Amtsleiter.

Schon vor ein paar Wochen hat Steuerberg die Pool-Befüllungen und das Gießen von Pflanzen untersagt. „Wir haben eine Pumpe, die aus einer anderen Quelle Wasser zupumpt, jedoch nicht viel, da auch diese Quelle mittlerweile erschöpft ist. Wir haben den Aufruf gestartet, um den Menschen den Ernst der Lage nochmal zu erklären und eine Versorgung weiterhin gewährleisten zu können.“

Der Aufruf der Gemeinde © KK/Steuerberg

Jedoch will der Amtsleiter auch beruhigen. „Es ist jetzt nicht so, dass wir morgen auf den Trockenen sitzen, jedoch müssen wir in die Zukunft blicken und mit Bedacht das Wasser verwenden. Die Lage ist angespannt. Unser Hochbehälter erholt sich derzeit nur in der Nacht. Sollte in den nächsten zwei Monaten kein Regen kommen, dann haben wir aber wirklich ein Problem.“

Rechtliche Verordnung

Laut dem Amtsleiter soll in den nächsten Tagen eine rechtliche Verordnung veranlasst werden, dass die Bürger in Steuerberg den Wasserverbrauch wirklich auf das Nötigste reduzieren.