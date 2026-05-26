„Der Seidl“ in Turnau ist eine Institution und der heimliche Hauptplatz der Marktgemeinde – und das seit mittlerweile 90 Jahren. 1936 haben die Eltern von Johann Seidl die Bäckerei übernommen. Er selbst ist 1946 zur Welt gekommen. „Im Jahr 1960 habe ich die Lehre in der Bäckerei Jäger in Krieglach begonnen, die Konditorlehre habe ich in der Konditorei Fuchs – heute Schloffer – in Bruck dazu gemacht“, erzählt Johann Seidl.

Zurück im elterlichen Betrieb kamen die Meisterprüfungen für Bäcker und Konditor dazu. „1970 habe ich meine Frau Constanzia geheiratet und 1976 – also vor 50 Jahren – haben wir den elterlichen Betrieb übernommen. Der Betrieb ist sukzessive gewachsen und wurde laufend erneuert. „2006 ist unsere Tochter Martina ins Unternehmen gekommen; sie hat so wie ich auch beim Schloffer in Bruck die Lehrzeit absolviert. Sie ist es, die heute den Laden schupft. Unsere älteste Tochter Doris ist beim ORF in der Werbeabteilung beschäftigt“, erzählt Johann Seidl.

Arbeitsbeginn, wenn andere schlafen gehen

Er selbst, und auch seine Frau Constanzia, stehen immer noch beinahe täglich im Geschäft. „Arbeitsbeginn ist für mich als Bäcker um ein Uhr in der Früh, das gehört zum Beruf.“ Gebacken wird sieben Tage in der Woche. „Wir haben einige Großabnehmer wie das Seniorenheim in Turnau, das Reha-Zentrum in Aflenz sowie die großen Hochschwab-Hütten“, sagt Seidl. Er selbst führt auch noch dreimal in der Woche Brot und Gebäck in der Umgebung aus. „Das Brotausführen liebe ich. Die netten Plaudereien mit der langjährigen Stammkundschaft würden mir fehlen“, so der rüstige „Unruheständler“.

„Der Seidl“ ist der heimliche Hauptplatz von Turnau und ein wichtiger Frequenzbringer für den Ort © Hackl

Ausdünnung der Ortszentren

Wenn sich Hans und Constanzia Seidl einmal einen Urlaub gönnen, dann besuchen sie liebend gerne andere Bäckereien. „Wir haben immer geschaut, wie es die anderen machen und was wir selbst noch verbessern können. Somit sind wir nie stehen geblieben.“

Sorge bereitet ihm das Bäckersterben und die damit einhergehende Ausdünnung der Ortszentren. „Früher hat es in jedem Ort zumindest einen Bäcker, meist auch einen Fleischhacker und mindestens ein Wirtshaus gegeben. Alles zusammen hat den Ort belebt. Jetzt kann man die reinen Bäcker-Handwerksbetriebe in der Region an einer Hand abzählen“, grämt sich der leidenschaftliche Bäcker.

Beim Seidl wurden stets auch Lehrlinge ausgebildet. „Wir würden gerne Lehrlinge aufnehmen, sofern sich welche bewerben würden“, sagt Seidl. Die Arbeitszeiten und den Trend zur Vier-Tage-Woche sieht er als große Hürde für einen Einstieg in die Bäckerzunft. „Es ist und bleibt für mich einer der schönsten und erfüllendsten Berufe, die es gibt“, schwärmt er immer noch.