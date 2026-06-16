Ein paar Tage lang war es heiß genug für einen Sprung in einen von Kärntens Seen, doch dann kam der Regen und mit ihm kühlte auch die Luft ab. Nun fragen sich viele Kärntnerinnen und Kärntner wie einst schon Rudi Carrell in seinem bekannten Lied: „Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?“ Laut Alexander Hedenig, Meteorologe der GeoSphere Austria, sehr bald: „Die wärmeren Temperaturen kündigen sich schon wieder an. Ab Dienstag ist viel Sonnenschein zu erwarten.“

30 Grad am Donnerstag

Am Dienstagabend können zwar wieder ein paar Regenschauer über Kärnten und Osttirol ziehen, die Temperaturen bewegen sich aber trotzdem auf bis zu 25 Grad zu. In der restlichen Woche geht es weiterhin bergauf. „Am Mittwoch können es stellenweise schon 28 Grad sein, am Donnerstag nähert sich dann ein mächtiges Hochdruckgebiet, das warme Luftmassen dabei hat“, sagt Hedenig. „Da könnte vereinzelt die 30-Grad-Marke wieder geknackt werden.“ Am Abend sind die obligatorischen Gewitter – auch mit Hagel – ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Freitag und Samstag befindet sich das Hochdruckgebiet direkt über uns, „am Nachmittag sind verbreitet über 30 Grad möglich, in Ferlach oder St. Andrä könnten es am Freitag bis zu 33 Grad werden“. Der Samstag sieht ähnlich aus, „da sind auch 34 Grad nicht ausgeschlossen“. Für Mitte beziehungsweise Ende Juni seien das laut Hedenig „sehr überdurchschnittliche Temperaturen“. So heiß sei es zuletzt 2013 zu dieser Zeit gewesen.