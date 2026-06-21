Es herrscht derzeit reger Baustellenbetrieb auf dem Gelände des Traditionsgasthauses Summer in Dietersdorf am Gnasbach (Gemeinde St. Peter am Ottersbach). „Als Familie leben und lieben wir Gastronomie mittlerweile schon seit 68 Jahren. Als mein Mann und ich den Betrieb 2020 von meinen Großeltern übernommen haben, war uns von Beginn an klar, dass wir investieren müssen“, so die diplomierte Sommelière und Gastronomin Karin Rauch. Rund 2,5 Millionen Euro investieren sie und ihr Mann Stefan Rauch in das Projekt „Gastronomie Summer neu“.

Dorfgasthaus neu gedacht

Mit dem Um- und Ausbau versuche man die Weichen für die Zukunft in der zunehmend herausfordernden Gastronomiebranche zu stellen. „Ein klassisches Dorfgasthaus funktioniert heute nicht mehr. Man muss sich überlegen, welche Konzepte auch in zehn oder 20 Jahren noch funktionieren könnten. Mit ein bisschen Kosmetik bewegt man heute nicht mehr viel“, weiß Stefan Rauch, der mit der „Stefan Rauch GmbH – Feuerwehr-, Brand- und Katastrophenschutztechnik“ noch ein zweites Familienunternehmen aufgebaut hat.

„Ein Schnitzel kann nicht mehr sieben Euro kosten, wie früher einmal, das geht sich nicht mehr aus. Die gute Ware und dass wir jeden Tag in der Woche für die Gäste da sind, ist etwas wert. Wir sind ja gerne Gastronomen“, so Karin Rauch. Eine wichtige Rolle beim Führen einer Gastronomie spiele auch die Präsenz in den sozialen Medien. Das Ziel dabei: auch junge Altersgruppen zu erreichen und neue Gäste anzusprechen: „Wir merken, viele Kunden kommen zu uns, weil sie ein Posting unserer Jausen- oder Eiskreationen auf Instagram oder Facebook gesehen haben“, sagt Rauch.

Doch das, was ihr Gasthaus in den vergangenen fast sieben Jahrzehnten ausgemacht hat, nämlich ein Ort zu sein, an dem sich Jung und Alt treffen, will man seinen Gästen dann auch im neu gestalteten Restaurant bieten. „Wir sehen, dass Fine Dining in unserer Region gerade hochlebt, aber es gibt auch viele Gäste und Besucher, die unkompliziert essen gehen und dabei ein gutes Bier genießen möchten. Das wird es bei uns nach wie vor geben“, so die Rauchs unisono.

Traditionelle Küche mit modernen Akzenten

Lange Zeit habe man daher auch daran getüftelt, wie ein solches Betriebskonzept der Zukunft für den traditionellen Familienbetrieb aussehen könnte. Um so breit und flexibel wie möglich aufgestellt zu sein, wird zum Gasthaus, dessen Angebot von traditioneller Küche über Jausen- und Eiskreationen bis hin zu modernen Speisen wie Bubble-Waffeln reicht, auch das Kaufhaus in einen „Genuss- und Geschenkeladen“ umgewandelt. Dazu wird ein Teil des Gebäudes zu einem Boutique-Hotel mit insgesamt sechs Zimmern ausgebaut. „Wir haben gemerkt, dass die Nachfrage da ist. So können wir noch mehr Urlaubsgäste in die Region bringen“, so die Rauchs.

Während der Bauphase läuft das tägliche Geschäft im „Summer Pop-up Spot“ direkt neben der Baustelle weiter. „Uns war wichtig, nicht einfach weg zu sein“, so Karin Rauch. Eröffnet werden soll die „Gastronomie Summer“ im Frühling 2027. Dafür sucht man derzeit auch Mitarbeiter für die Küche und das Serviceteam.