Groß war die Freude bei Sensationsaufsteiger Kraig, als man die erste Saison in der 2. Frauen-Bundesliga mit 20 Punkten auf dem zehnten Platz abschloss und damit den Klassenerhalt sicherte. Doch knapp einen Monat nach dem letzten Spiel folgt für den Verein mit dem geringsten Budget jetzt doch noch die große Ernüchterung. Dem FC Saalfelden wurde der sportlich erzielte 3:2-Sieg, der ursprünglich vom Strafsenat noch mit 3:0 für die Kärntnerinnen gewertet wurde, wieder zugestanden. Damit verliert Kraig auch wieder drei Punkte und rutscht ans Tabellenende. Was war passiert? Saalfelden-Spielerin Joie Tamara Preimel stand von Beginn an auf dem Platz, war im Online-Spielbericht aber nur als Ersatz angeführt. Gleichzeitig schienen in der Startelf offiziell nur zehn Spielerinnen auf. Preimel wurde zwar nach Bemerken des Fehlers in der 23. Minute ausgewechselt, dennoch legte Kraig Protest ein und bekam erstinstanzlich recht. Doch Saalfelden focht im Gegenzug nun diese Entscheidung ebenfalls erfolgreich an und erhielt den Sieg vom Protestkomitee zurück. Kraig steigt damit nach nur einem Jahr wieder in die Frauen-Landesliga ab. Diese Entscheidung hat nun Bestand, da die Berufung der Kärntner abgewiesen wurde und diese nun auf weitere Rechtsmittel verzichten. „Es ist ohnehin sinnlos. Vom Protestkomitee aufgehobene Strafen werden im Normalfall nicht erneut verhängt, aber für uns ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht“, ist Sektionsleiter Manuel Knapp enttäuscht. Auch Obmann Gernold Kloiber, der das Amt erst vor drei Wochen übernommen hatte, rang nach Worten: „Ich habe es auch erst heute von Manuel erfahren. Noch weiß im Verein keiner so recht, wie es jetzt weitergehen soll. Wir müssen das erst verdauen.“

Die Kraigerinnen hatten ohnehin einen schweren Stand in der Liga, erhielten die Lizenz nur unter Auflagen und mit einer Ausnahmegenehmigung, mussten ihre Heimspiele in Guttaring austragen. Auch gab es während der Saison Unstimmigkeiten zwischen Trainerin Alissa Lamzari und dem Vorstand. Profiteuer dieser Entscheidung ist der FC RW Rankweil. Die Vorarlbergerinnen waren ursprünglich am Tabellenende gelegen, halten jetzt aber doch unverhofft die Klasse.

Austria zieht Spieler hoch

Bei den Herren der Klagenfurter Austria wird weiter am Kader für die Regionalliga gebastelt und bleiben dabei ihrer Linie treu. Mit Florian Weiss und Din Delic wurden zwei Spieler aus dem Nachwuchs in die Kampfmannschaft hochgezogen. Weiss führte bis zuletzt die Amateure als Kapitän aufs Feld. Auch Delic war in der Unterliga sehr präsent im Offensivspiel und erhält jetzt die Chance, sich zwei Leistungsstufen höher zu beweisen.

Überraschungstransfers

Im Kärntner Unterhaus kam es indes zu zwei überraschenden Transfers. Trainer Reinhard Puggl verließ Aufsteiger St. Michael/L. und heuerte bei Wölfnitz an, bleibt also Coach in der fünfthöchsten Spielklasse. Auch Treibach-Torhüter Patrick Böck geht eine Liga tiefer und schloss sich Grafenstein in der Kärntner Liga an.