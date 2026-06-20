Am Klagenfurter Hauptbahnhof, am Koschat-Sportplatz, beim Lindwurm – überall in der Stadt wuselt es seit zwei Tagen nur so von Jugendlichen aus aller Welt. Grund dafür sind die United World Games, die dieses Wochenende stattfinden und am Freitagabend feierlich eröffnet wurden. Als das Event im Jahr 2005 mit knapp 1200 Teilnehmern aus zwölf Nationen mit lediglich drei Wettkämpfen ins Leben gerufen wurde, konnte noch niemand ahnen, dass es bei der diesjährigen 20. Ausgabe zum größten europäischen Multisport-Spektakel avancieren würde. Zum Jubiläum sind nun schon 8000 Sportler aus 30 Nationen in Klagenfurt am Start und messen sich in zehn Sportarten. „Im Fokus stehen aber gar nicht so sehr die Endresultate sondern es geht darum, dass diese jungen Leute auch einmal Olympia-Flair auf großer Bühne genießen können“, bekräftigt Organisationsleiterin Elisabeth Puschan. „Außerdem soll es ein Fest des Austauschs und der Freundschaft werden. Daher gibt es auch abseits des Sports ein großes Rahmenprogramm, wo sich alle Teilnehmer kennenlernen und miteinander kommunizieren können.“ Auch Landeshauptmann Daniel Fellner weiß um die Bedeutung der Spiele Bescheid: „Die United World Games sind von einer Vision zu einem Event geworden, das weit über alle Grenzen hinweg tausende Menschen erreicht und Freundschaften fördert, die noch Jahre anhalten.“

Weniger Sportarten

Mit Bewerben in zehn verschiedenen Sportarten (Fußball, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Eishockey, Ballhockey, Tennis, Rugby, Floorball und Flag Football) wurde das Angebot gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Handball und Lacrosse fallen in dieser Ausgabe wieder weg. „Manchmal gibt es einfach nicht genügend Anmeldungen für manche Bewerbe, um einen aussagekräftigen Wettkampf durchführen zu können“, erklärt Puschan. „Lieber weniger Angebot mit höherer Qualität ist hier die Devise.“ Im Vergleich zu den meisten Events dieser Art gibt es bei den World Games keine Limits, Ausscheidungen oder Qualifikationen. „Jedes Mitglied aus einem Sportverein kann sich anmelden. So wird Teilnahme allen Nachwuchstalenten aus aller Welt ermöglicht. Heuer sind Jugendliche aus vier Kontinenten am Start.“ Die meisten Bewerbe werden in und rund um das Wörtherseestadion in Klagenfurt ausgetragen. Es gibt aber auch Spielstätten in St. Veit, Villach und Ferlach.

Die World Games werden wieder von Stadt und Land gefördert © KK

Viele Nächtigungen

Auch der wirtschaftliche Faktor der Spiele ist nicht zu unterschätzen. Die United World Games generieren jährlich rund 4 Mio. Euro Wertschöpfung für Gastronomie und Tourismus. Gute 30.000 zusätzliche Nächtigungen entfallen auf die Regionen rund um den Wörthersee. „Ich wünsche, dass die Games noch mehr Leute nach Kärnten locken. Es ist für unser Land in allen Belangen eine große Bereicherung“, so Fellner.