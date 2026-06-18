Wer Thomas Silberberger begegnet, trifft nicht zuerst auf den Fußballtrainer, sondern auf einen Menschen, der Klarheit schätzt und Bodenhaftung ausstrahlt. Ein Gespräch über Werte, No-Gos, Kommentarfunktionen und die Frage, was einen Menschen abseits der Seitenlinie ausmacht. „Als Trainer bin ich extrem fordernd und klar in meinen Abläufen. Ich glaube, der Begriff Disziplin-Fanatiker trifft es gut, wobei mir bewusst ist, dass man gewisse Dinge laufen lassen muss.“ Als akribischer Arbeiter und transparenter Kommunikator kann er für sein Empfinden viele Tasten eines Klaviers bedienen, „denn ein Kollektiv lebt von Interaktion“.

Auch fernab des Rasens bevorzugt er klare Verhältnisse, wobei er verriet: „Ich bin im Sternzeichen ein echter Zwilling. Ich kann Pläne auch mal von einer Sekunde auf die andere umschmeißen. Was es im Fußball bei mir aber nicht gibt.“ Privat ist der Tiroler also sprunghaft. Wie wirkt sich das aus? „Ich sage meiner Frau, dass es cool wäre jetzt ins Schwimmbad zu gehen, und wenig später wäre ich eigentlich lieber am Berg. Sie kann sich schwer auf mich einstellen“, sagt Silberberger mit einem Schmunzeln und erzählt ungefiltert von ihrem ersten Kennenlernen. „Wir sind uns vor acht Jahren in Innsbruck beim Eishockey über den Weg gelaufen.“

Es geht doch noch außerhalb von Social Media, direkte Bekanntschaften zu schließen. Anders wäre es beim langjährigen WSG-Tirol-Trainer erst gar nicht möglich, denn auf solchen Plattformen sucht man ihn vergebens. „Mir ist es nicht wichtig, Dinge mitzuteilen, was ich gerade tue oder abzurufen, was andere machen. Ich distanziere mich davon.“

„Ein Team lebt auch von Reibung“

Insofern lassen ihn auch Kommentarforen kalt, „denn das belastet dich am Ende nur. Wer lebt gern mit Kritik? Da bin ich komplett autark. Ob ich gelobt oder beschimpft werde, das bekomme ich nicht mit. Ich lese sehr viel Print, aber diese Kommentarfunktionen sind nicht meins. Damit lebe ich ganz gut“, meint Silberberger, der auf Menschen ohne Hausverstand gut verzichten kann – „da versuche ich immer diplomatisch zu sein“.

Angesprochen auf No-Gos lässt sich Silberberger nicht lange bitten: „Mit Unehrlichkeit und Disziplinlosigkeit komme ich gar nicht klar. Ein Team lebt auch von Reibung. Es gehört mal dazu, dass sie sich in der Kabine gegenseitig in die Haare kriegen, aber immer mit Stil.“

Was auch er nicht wirklich leiden kann, ist, wenn die Spieler sofort nach dem Training zu ihrem Handy greifen. „Sie sollen lieber diskutieren, was im Training gut oder schlecht gewesen ist. Diese Disziplin will ich schön langsam in die Kabine reinbekommen, denn die ist nämlich definitiv nicht vorhanden.“ Ein Handyverbot gibt es aber nicht.

Silberberger beim Auftakttraining mit den „Wölfen“ © GEPA

Vom Handy ohne Umwege zum Laptop. Der ist in der heutigen Zeit bei vielen Trainern kaum noch wegzudenken. Der Routinier, der über 40 Jahre im Erwachsenenfußball involviert ist, erstellt Präsentationen am Computer, aber „für GPS-Daten oder andere Details haben wir Experten und Profis im Team. Es gibt Gebiete, wo ich mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet bin und das ist dann die Stärke eines Trainers, nicht alles selbst moderieren zu wollen.“

„Eine Nettospielzeit wär‘ schon was“

Wie schnelllebig und dynamisch sich der Fußball entwickelt, ist kein Geheimnis. Über die Innovation des VAR ist er froh, „Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben“, aber bei einer Regeländerung wäre er ein großer Fürsprecher. „Es wird sich zwar nie ändern, aber eine Nettospielzeit wär‘ schon was, denn dann kann er liegen, so lange er will. Aber dann hört sich eben das ganze Drumherum und auf Zeit spielen auf“, konkretisiert Silberberger und spricht beiläufig auch diesen „Gap“ zwischen Fußballern und Trainern an. „Die Spieler bleiben quasi gleich immer alt, zwischen 18 und 35, und ich als Trainer werde aber älter. Da muss man sich stetig auf neue Rahmenbedingungen einlassen.“

Auf die Frage nach seinem WM-Titelfavoriten sagt er unverzüglich: „Das ist für mich Frankreich. Sie ist qualitativ die beste Mannschaft und hat auf jeder Position Weltklassespieler, aber auch England schätze ich sehr stark ein.“