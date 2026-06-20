Einmal müssen die Teilnehmenden bei der Alpentour noch richtig hinhalten: Mit dem Bergzeitfahren vom Schladminger Hauptplatz hinauf zur Schafalm (Starts ab 9.30 Uhr) wird das größte Etappenrennen der Mountainbiker am Sonntag sein Finale erleben. „Da werde ich meinen Tank noch leerfahren“, sagt Nina Mosser. „Es war ein zäher Tag, weil die Anstiege so brutal sind. Die Trails belohnen, mir hat fast das Bergabfahren mehr Spaß gemacht. Mit dem Ergebnis bin ich sehr happy.“ Die in Graz lebende Kärntnerin liegt nach drei Etappen auf dem zweiten Rang hinter der Deutschen Tanja Priller, die wie Jakob Hartmann (GER) bei den Männern alle Etappen gewonnen hat.

Hermann Pernsteiner wird das Kunststück aus dem Vorjahr nicht mehr wiederholen können. Da holte sich der amtierende Marathonmeister mit einem formidablen Zeitfahren noch den Sieg in der Gesamtwertung. Sein Rückstand als Siebenter ist bei dieser Edition mit 27:26 Minuten allerdings schon viel zu groß. Kurz nach einem Höhentrainingslager fand der ehemalige Straßenprofi nicht zu seiner gewohnten Form. Im Vorjahr fuhr er 44:25 Minuten. Ein Tagessieg beim Bergzeitfahren wäre eine kleine Entschädigung. Bester Österreicher im Gesamtklassement ist Jakob Reiter (5./Hrinkow).

Dennoch dürfte es bei der 27. Auflage des Rennens von Gerhard Schönbacher einen österreichischen Sieg geben. Der Altausseer Manuel Pliem und der Wieser Thomas Garber sind in der Teamwertung als „Humanpwr Racing“ auf der Spitzenposition.