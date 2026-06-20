Unter den fünf Olympischen Ringen wettzueifern ist der ultimative Traum vieler Sportler und Antrieb, sich über Jahre hinweg zu kasteien und zu schinden. Nur ein Bruchteil derer, die es versuchen, qualifiziert sich für das Hochamt des Sports, und in zwei Jahren ist es wieder so weit, wenn die Sommersportler in Los Angeles um Gold kämpfen. Und da will auch Carina Reicht im Triathlon dabei sein. Einen ersten Schritt hat sie in Frankreich getan. Bei ihrem ersten Antreten in der World Triathlon Championship Series (WTCS), in der höchsten Liga im internationalen Triathlon, hat sie in Quiberon (FRA) tatsächlich mit Platz 13 Punkte für die Qualifikation geholt. Es war ihr erster Sprint, der im Rennen um die begehrten Startplätze für 2028 in die Wertung kommt. „Es war richtig hart“, sagt Reicht mit einem Lächeln, „aber auch richtig cool.“

Nach einem mediokren Schwimmen (750 Meter) im Atlantik legte sie eine Reifeprüfung ab: Sie war in der Wechselzone zum Radfahren die Schnellste des internationalen Feldes und ebenso auf dem Rad (20 km). „Ich bin mit der dritten Gruppe losgefahren, und wir haben richtig gut zusammengearbeitet.“ Auf der vorletzten Runde schlossen Reicht und Co. tatsächlich zur Spitzengruppe auf. „Ich habe geschaut, dass ich vor dem Wechsel gut positioniert bin, das ist mir aber nicht so gelungen, und dann war es das größte Chaos, das ich in einer Wechselzone erlebt habe.“ Alle Athletinnen der großen Gruppe drängten zu ihren Plätzen, und dementsprechend unübersichtlich wurde es.

Verletzt, aber schmerzfrei

Es folgte die Paradedisziplin der ursprünglichen Kirchbacherin, das Laufen (5 km). Doch musste Reicht dabei einer Verletzung Tribut zollen. Sie leidet an einem Einriss der Plantarfaszie (Fuß). „Der Arzt sagte, dass es eigentlich Monate dauert, bis so eine Verletzung verheilt ist. Aber auch, dass ich laufen kann, solange ich schmerzfrei bin. Das bin ich.“ Dennoch lief sie im Training weniger Umfang, und in ihrem gewohnten Renntempo absolvierte sie bislang nur eine Einheit. „Ich merke einfach, dass ich das nicht mehr so gewohnt bin, und die Waden sind beim Laufen auch hart geworden. So gesehen, war es eh ein guter Lauf. Aber da geht noch mehr.“ Das will sie in den kommenden drei Wochen auch zeigen, wenn ein Weltcup und zwei WTCS-Rennen wieder für Olympia einzahlen. „Wenn es mir in den kommenden Rennen gelingt, wieder so weit nach vorne zu kommen, dann sieht es schon einmal gut aus.“ Der Sieg ging übrigens an Cassandre Beaugrand, die Olympiasiegerin von Paris.

Reicht, die eine exzellente Straßenläuferin ist und den österreichischen Rekord über die 10 Kilometer hält, muss dennoch einen Traum vorzeitig fallenlassen. Sie wollte sich eigentlich parallel zur Triathlonsaison für die Leichtathletik-EM qualifizieren. „Das Projekt wird leider nicht stattfinden“, sagt sie schweren Herzens. „Ich will mir jetzt keinen zusätzlichen Stress machen und noch irgendwie ein Rennen hineinzwängen, um die Qualifikation zu schaffen. Und in zwei Jahren ist ja wieder eine EM.“ Und natürlich auch Olympia.