Er kam, litt und siegte – wieder einmal. Thomas Frühwirth aus Edelsbach bei Feldbach ist und bleibt das Maß aller Dinge im internationalen Paratriathlon. Der Südoststeirer, der auch auf dem Handbike im Paracycling zur Weltspitze zählt, fügte seiner Medaillensammlung eine weitere Goldene hinzu. „Ein weiterer EM-Titel ist natürlich schön, aber meine Belohnung war wie immer das lässige, anspruchsvolle Rennen", sagt Frühwirth, der nach einem soliden Schwimmen auf dem Handbike nach 9 der 20 Kilometer die Führung übernahm und sie mit der besten Zeit im Rennrollstuhl im abschließenden Teil auch souverän verteidigte. „Es hatte am Wettkampftag dezente 30 Grad, aber als kleine Erleichterung wehte ein schwacher Wind", sagte „TiggerTom" nach dem Rennen. Seit 2004 sitzt er nach einem Motorradunfall (Querschnittslähmung) im Rollstuhl.





Auf Platz zwei landete wie schon bei der WM sein Nationalteamkollege Florian Brungraber, Dritter wurde der Franzose Josef Fritsch. Er war mit dem Handbike eine Klasse für sich. Für den Steirer geht es am 12. Juli mit der Paratriathlon World-Serie in Hamburg weiter. „Jetzt werden aber wieder die Seen und das Umland der Heimat unsicher gemacht", sagt der 44-Jährige.

Thomas Frühwirth holte Gold © KK