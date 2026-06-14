Es war keine leichte Woche in Schladming. Für die Platzeigentümer Franz Wittmann senior und junior, für den Platz, aber auch für das gesamte Feld der Hotelplanner Tour. Denn das Wetter hatte sich seit Mittwoch nicht wirklich sommerlich gezeigt, auch am Schlusstag spielte es alle Stückerl. Sonne, Nieselregen, Regen – aber am Ende gab es dann doch einen strahlenden Sieger: der Tscheche Filip Mruzek setzte sich bei den „Interwetten Open“ auf dem GC Dachstein Tauern mit 258 Schlägen durch und feierte seinen ersten großen Sieg als Profi. Der 34-Jährige triumphierte einen Schlag vor dem Südafrikaner Louis Albertse. Bester Österreicher war der Kärntner Moritz Russling, der mit 267 Schlägen nach einer 67er-Schlussrunde (zwei unter Par) den geteilten 24. Platz einnahm. Neben ihm hatte nur der Oberösterreicher Florian Schweighofer den Cut nach zwei Runden geschafft, er belegte den geteilten 58. Rang. Alle elf weiteren Österreicher waren gescheitert, unter ihnen auch Lukas Nemecz und Matthias Schwab.

„Am Anfang war der Wurm drinnen, ich habe zwei Bogeys hintereinander ausgefasst. Ich habe die Grüns nicht gut gelesen, das Tempo falsch dosiert. Danach ist es gut gelaufen, mir sind fünf Birdies gelungen“, sagte der 23-jährige Russling und ergänzte: „Mein großes Ziel für Schladming war es, den Cut zu schaffen. Alles, was danach kam, ist ein Bonus für mich – das Endergebnis mit neun unter Par kann ich durchaus unterschreiben.“

Mruzek schaffte es, die Zwischenführung nach drei Runden zu verteidigen. „Für mich bedeutet dieser Erfolg sehr viel. Ich habe acht Jahre hart gearbeitet, um einmal bei dieser Tour ganz oben zu stehen. Dafür habe ich viel probiert, habe meinen Schwung verändert und an meiner Fitness gearbeitet. Jetzt wurde ich dafür belohnt“, sagte er mit dem bisher größten Preisgeldscheck in der Höhe von 48.000 Euro in Händen und meinte: „Ich glaube, ich werde dann im Auto einmal weinen, die Emotionen sind riesig.“