Der Golfclub Schladming-Dachstein ist aktuell Austragungsort der Interwetten Open 2026. Von heute, Donnerstag, bis kommenden Sonntag treten dort insgesamt 156 Spieler aus 30 Nationen, Profis und Amateure, an. Der offizielle Auftakt der Open fand aber schon am Mittwoch statt, und zwar mit dem „Pro Am Turnier“, zu dem Franz Wittmann junior, Geschäftsführer des Golfclubs, geladen hatte.

Die Teilnehmer sahen sich mit schwierigen Wetterbedingungen konfrontiert, immerhin regnete es am Vormittag und Nachmittag teils stark. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Neben etlichen Profis, unter ihnen Matthias Schwab als Lokalmatador, waren zahlreiche bekannte Gesichter aus Sport, TV und Wirtschaft mit dabei. So etwa die ehemaligen Skirennläufer Philip Schörghofer und Michaela Kirchgasser oder Schauspieler Serge Falck.

Um Punkt 12.15 Uhr wurden die Viererteams, bestehend aus je drei Amateuren und einem Profi, per Kanonenstart aufs Grün geschickt. Die Sieger wurden dann beim Galaabend gekürt. Den ersten Platz sicherte sich Matthew Southgate aus England mit Michael Schuen, Johannes Ambros und Daniel Hubner. Im Spiel „Nearest to the Pin“ siegten Sonja Konrad und Daniel Simon, beim Longest Drive gewannen Kathi Zeilinger und Xaver Hohensinn.