Eigentlich ist David Schöggl ja auf dem Mountainbike zu Hause. Ab und zu ist der Radsportler aus Eibiswald im Bezirk Deutschlandsberg allerdings auch auf dem Rennrad im Einsatz. Und das nicht nur im Training, sondern auch im Rennen. So stellte er sich auch bei einem heimischen Klassiker in der Marathonszene an den Start. Der SuperGiro Dolomiti zählt neben dem Ötztaler Radmarathon zu den großen Volksrennen in Österreich und Schöggl fuhr auf das Podest. Nach 218 Kilometern und überaus fordernden 5000 Höhenmetern musste er sich nur Miguel Brugger und Ex-Profi Daniel Federspiel geschlagen geben. Unter anderem musste auch der legendäre Monte Zoncolan überquert werden.

Schon kommende Woche geht es für den Südweststeirer (1OF1 Cycling) auf dem „Renner“ weiter: Er wird den Fünf-Seen-Marathon im Salzkammergut bestreiten. Danach wartet mit der Salzkammerguttrophy am 18. Juli der Höhepunkt auf dem Mountainbike.