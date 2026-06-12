Vor Einzelzeitfahren kann Franz-Josef Lässer nicht anders, als zu rechnen. So auch vor dem Para-Europameisterschaftsrennen in Maniago (ITA), wo sich die Athleten auf einer 27,9 Kilometer langen Strecke zu quälen hatten. Dass das Ergebnis seiner Gleichung falsch war, wird ihn letztlich nicht kümmern: Er war noch schneller und sicherte sich in 34:50 Minuten eine Goldmedaille, die in seiner Edelmetallsammlung noch fehlte.

Silber ging an Eliott Pierre (FRA, +35 Sekunden), Olympiasieger Abraham Gebru (NED) nahm er gar eine Minute ab, der Niederländer wurde Dritter. „Ich hatte im ersten Drittel schon einen Vorsprung von 24 Sekunden. Das war eine ziemliche Machtdemonstration“, freute sich der 25-jährige Grazer. Das Rennen war so etwas wie eine Feuertaufe: Am 6. August greift er den österreichischen Stundenrekord sowie jenen seiner Para-Klasse C5 an. „Es war toll, dass das ein längeres Zeitfahren über 35 Minuten war. So war das schon ein wenig eine Generalprobe.“

Nach Einzelzeitfahr-Gold bei der WM im Vorjahr bestätigte Lässer damit in Friaul seine Favoritenrolle. Im Straßenrennen hatte Lässer bereits das Trikot des Europameisters überstreifen dürfen – am Sonntag bekommt er im Peloton die Chance auf die nächste „Goldene“.