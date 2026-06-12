Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist von den Sparplänen seines Parteikollegen, Finanzminister Markus Marterbauer nicht überzeugt. Im Gesundheitssystem werde man nicht um Reformen herumkommen, kündigt Marterbauer am Freitag im Interview mit der „Krone“ an. Man müsse sich „besser über Bundesländergrenzen hinweg abstimmen“, „da und dort“ wären auch Spitalsschließungen oder -zusammenlegungen notwendig. Er sei etwa skeptisch, ob das Burgenland ein eigenes Krankenhaus brauche, sagt der Finanzminister im Video-Interview. In der schriftlichen als Online-Artikel veröffentlichten Form des Gesprächs stellt Marterbauer allerdings nur eine eigene Herzchirurgie im Burgenland in Frage.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich nun auf Facebook jedenfalls verärgert. „Diese Aussage ist ein Schlag ins Gesicht aller Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in Wohnortnähe wünschen“, schreibt er. Finanzminister Marterbauer würde die Frage aufwerfen, „ob das Burgenland ein eigenes Krankenhaus braucht“. Das Bundesland habe fünf Kliniken und brauche diese „selbstverständlich“.

Doskozil lehnt „Zentralisierungsideen“ ab

Doskozil fühle sich dadurch „klar in meiner Ablehnung aller Zentralisierungsideen bestätigt, die derzeit unter dem Stichwort ‚Reformpartnerschaft‘ kolportiert werden“. Wenn Entscheidungen über die Spitalsversorgung in Wien fallen, „wird es zwangsläufig zu Schließungen von Standorten und Abteilungen im ländlichen Raum kommen“. Er sei deshalb besonders motiviert, die burgenländische Gesundheitsinitiative weiterzuführen. Erst im März hatte die Klinik Oberwart eine neue Herzchirurgie eröffnet, 350 Operationen sollen dort künftig pro Jahr stattfinden.

Aktuell verhandeln Bund, Länder und Gemeinden im Rahmen der Reformpartnerschaft über eine Neustrukturierung des Gesundheitssystems. Unterschiedliche Modelle liegen auf dem Tisch, die von einer weitgehenden Beibehaltung des Status Quo über mehrere Gesundheitsregionen bis hin zu einer deutlich stärkeren Zentralisierung reichen.