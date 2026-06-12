Eine 28-jährige Lehrerin wurde am Freitagabend tot in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) aufgefunden. Der 29-jährige Verdächtige – ihr Ex-Freund – soll Suizid begangen haben, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner, bestätigte die Bluttat am Freitagabend gegenüber den OÖN.

Leiche des Verdächtigen im Auto gefunden

Nachdem sich die Angehörigen Sorgen um die Frau gemacht hatten, sahen sie gegen 18 Uhr in der Schule nach, in der die Frau arbeitete. Dort wurde laut OÖN die Leiche der Frau gefunden. Nach ersten Ermittlungen soll der Ex-Freund der Frau die Tat in der Bibliothek der Mittelschule begangen haben. Er war ebenso Lehrer, berichtet die „Krone“.

Nach der Tat setzte er sich in sein Auto, wo er einem Polizeisprecher zufolge Suizid begangen haben soll. „Der Täter ist nach der Tat mit dem Auto davongefahren. Er hat sich laut ersten Ermittlungen in seinem fahrenden Auto erschossen“, sagte Ebner. Das Fahrzeug wurde etwa 20 Kilometer entfernt von der Schule stark beschädigt gefunden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker bereits tot. Sein Pkw war gegen einen Baum geprallt.

Laut Staatsanwaltschaft wohl Beziehungstat

„Die näheren Hintergründe werden derzeit abgeklärt. Es ist aber nach ersten Informationen von einer Beziehungstat auszugehen. Die Spurensicherer der Mordgruppe des Landeskriminalamts sind vor Ort. Beide Leichen werden obduziert“, wird Ebner im OÖN-Bericht zitiert. Ermittlungen zum Tathergang und einem möglichen Motiv laufen.