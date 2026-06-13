Eindrucksvoller hätte Valentina Höll ihre Vormachtstellung im internationalen Downhill-Zirkus nicht unterstreichen können, als sie es bei ihrem Heimweltcup mit dem Sieg getan hat. Sie pulverisierte von Beginn an die aktuelle Bestzeit, und als sie die fordernde Passage im steilen Wald, die ihr zu Ehren „Vallis Hölle“ genannt wird, fehlerfrei passiert hatte, war klar, dass keine der noch oben stehenden Fahrerinnen ihr den Sieg wird streitig machen können. Zu sauber war ihre Fahrt auf einer Piste, die sich nach viel Regen brutal zerfahren und schwierig war. Erstmals fuhren die Männer vor den Frauen. Und die Herren zogen in den immer mehr auftrocknenden Boden tiefe, immer härter werdende Rillen.

„Die Strecke war richtig kaputt, dann hat es aufgehört zu regnen und die Sonne ist herausgekommen. Man hat einfach nie gewusst, wie die Strecke aussieht“, sagte die amtierende Weltmeisterin vom Team „Commencal“ und fügte an: „Irgendwie habe ich es aber wieder hinbekommen.“ Und das zum insgesamt 14. Mal im Weltcup. Aber erstmals gelangen Höll in ihrer Karriere drei Weltcup-Siege zum Auftakt einer Saison in Serie, im Gesamtweltcup hat sie damit eine klare Führung.

Leogang ist zwar der Heimweltcup für die einmal über den Berg aufgewachsene Saalbacherin, aber nicht gerade ihre Lieblingsstrecke. „Ich muss einfach darauf vertrauen, dass ich es kann. Ich habe nicht erwartet, dass ich gewinne. Aber ich habe gewusst, was ich tun muss“, sagte sie. Beim Aufwärmen habe sie versucht, sich mental vorzubereiten. „Ich habe probiert, mich zu überzeugen. Ich habe schon oft einen Weltcup gewonnen, ich kann auf mich vertrauen.“ Immer wieder motivierte sie sich positiv. „Ich habe mir das so oft vorgesagt, dass es mir selbst schon fast zu blöd war. Aber irgendwie habe ich mich überzeugen können und bin mit dem richtigen Selbstvertrauen an den Start gegangen.“ Am Ende hatte sie 3,835 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Französin Marine Cabirou.

Es war nicht Valentina Hölls erster Sieg in Leogang © mediamoni/Monica Gasbichler

Mit viel Vertrauen ist auch Andreas Kolb (30) nach Platz vier in der Qualifikation ins Rennen gegangen. Lange sah es auch richtig gut aus für den Schladminger. Denn trotz kleiner Patzer war er auf Podestkurs. Doch just die letzte Schwierigkeit im Wald wurde ihm auf seiner Santa-Cruz-Maschine zum Verhängnis. Kolb kam mit beiden Füßen von den Pedalen, stand still und fiel so noch auf Rang 15 zurück. Nach drei von zehn Weltcups liegt der Steirer damit auf dem neunten Rang in der Gesamtwertung. Der Sieg in Salzburg ging an den Kanadier Finn Iles (Specialized). Für die Downhiller geht es kommende Woche in Lenzerheide weiter, in Leogang wartet heute noch der olympische Cross-Country-Bewerb, in dem sich Laura Stigger und Mona Mitterwallner mehr ausrechnen als bei dem „im Gatsch“ nicht nach Wunsch verlaufenen Short-Track-Rennen.