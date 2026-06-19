Dass sie auf dasselbe Spielfeld ziehen, hat wahrlich Seltenheitswert. Und es unterstreicht, wie dringend ihr Anliegen ist: Die Verantwortlichen von neun Bundesliga-Vereinen aus Graz machen auf in ihren Augen verheerende Versäumnisse in der Sportlandschaft der steirischen Landeshauptstadt aufmerksam.

Dass der Sport von der hiesigen Politik geringgeschätzt wird, ist an nackten Zahlen ablesbar. Von Subventionen hängt das Überleben der Vereine ab. Denn was für große Vereine wie die Graz 99ers darin mündet, dass Projekte wie das Para-Hockey eingestellt werden müssen, ist für kleinere – und damit für den Breitensport – gar existenzbedrohend.

Die Verantwortlichen kritisieren nicht, wählen bewusst einen positiven Zugang und formulieren Appelle für eine bessere Zukunft. Das ist löblich. Weniger rühmlich ist, dass eine einst einstimmig beschlossene Strategie von der Politik nicht verfolgt wird und etwa Budgets weit niedriger ausfallen.

Es liegt an der Politik von morgen, zu entscheiden, was der Sport und damit die Gesundheit wert sind. Dass Österreich, was gesunde Lebensjahre betrifft, hinter dem EU-Durchschnitt versumpert, sollte die Alarmglocken schrillen lassen.