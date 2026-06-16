„Wir sind um jeden Hinweis dankbar“, hat sich die Familie eines 40-jährigen Mannes, der in Wolfsberg bzw. Graz lebt, an die Öffentlichkeit gewandt. Seit Montagfrüh gilt Peter T. als vermisst. Laut Vermisstenanzeige gilt der dritte Bezirk in Wien als sein letzter bekannter Aufenthaltsort. Er soll in Wien zuvor die Pride Parade besucht haben. Der Mann ist 1,82 Meter groß, schlank und hat blaue Augen und braune Haare. Eine Anzeige bei der Polizei wurde laut Familie bereits eingebracht.

Nicht zur Arbeit erschienen

Dem Online-Portal „Fünf Minuten“ gegenüber hat seine Schwester angegeben, dass sich ihr Bruder in einem gemieteten Appartement in Wien aufhielt. Dort habe man auch seine Kleidung sowie sein Handy gefunden. Mehr sei derzeit nicht bekannt. „Es ist noch nie vorgekommen, dass man einige Tage nichts von ihm hört. Auch dass er bei der Arbeit nicht erscheint, weil er sehr zuverlässig ist“, ist die Familie in Sorge.

Hinweise an die nächste Polizeistelle oder die Familie unter 0664 5351510.