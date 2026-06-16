Die Sparzwänge im Bundesbudget könnten zur Schließung von Bezirksgerichten führen. Im Ressort von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) wird laut Informationen der Tiroler Tageszeitung geprüft, kleinere Bezirksgerichte aufzulassen. In der Steiermark sind drei Standorte betroffen, wie Recherchen der Kleinen Zeitung zeigen: Murau, Mürzzuschlag und Schladming.

Im Ministerium rechnet man mit möglichen Einsparungen von bis zu drei Millionen Euro. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, heißt es offiziell. Bundesweit stehen nach ersten Entwürfen offenbar insgesamt 16 Standorte zur Diskussion. In Tirol sollen vier, in Kärnten dürften drei Bezirksgerichte geschlossen werden. In Niederösterreich und im Burgenland müssten jeweils zwei Gerichte ihren Betrieb einstellen, in Vorarlberg eines. Nicht von den geplanten Maßnahmen betroffen sind Oberösterreich, Salzburg und Wien.

„Verbesserung der Qualität“

Das Justizministerium betont in einer Stellungnahme, dass sämtliche Arbeitsplätze innerhalb der Justiz erhalten bleiben sollen. Gleichzeitig erhofft man sich eine Verbesserung von Qualität und Umfang der Serviceleistungen bei höherer Effizienz. Darüber hinaus könnten moderne Anforderungen an Sicherheit und Barrierefreiheit leichter und wirtschaftlicher umgesetzt werden.

Aktuell wird in der Steiermark in 15 Bezirksgerichten verhandelt: Aufgeteilt sind diese in den Sprengel des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz (Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Graz- Ost und Graz-West, Leibnitz, Voitsberg, Weiz) und in jenen des Landesgerichtes Leoben (Bruck an der Mur, Judenburg, Leoben, Liezen, Murau, Mürzzuschlag, Schladming). Die Sparpläne des Justizministeriums würden aus jetziger Sicht also ausschließlich Bezirksgerichte im Norden treffen.

Die letzte große Strukturreform in der Steiermark datiert aus den Jahren 2013 und 2014. Durch diese Zusammenlegung von sieben Bezirksgerichten wurde die Anzahl auf die bis heute bestehenden 15 reduziert. Zusammengeführt wurden damals Bad Radkersburg zu Feldbach, Frohnleiten zu Graz-West, Gleisdorf zu Weiz, Hartberg zu Fürstenfeld, Irdning zu Liezen, Knittelfeld zu Judenburg und Stainz zu Deutschlandsberg.

Auch das Bezirksgericht Bruck an der Mur steht vor dem Aus © KLZ / Moritz Prettenhofer

Kritik an Sparplänen

Die Spitzen der vier Oberlandesgerichte in Österreich kritisierten bereits am Montag, dass das kommende Justizbudget zwar den laufenden Betrieb der Gerichte sichert, jedoch keine zusätzlichen Richterplanstellen bringt. Angesichts der enormen Arbeitsbelastung der Richterinnen und Richter bei Bezirks- und Landesgerichten – die Rede ist von rund 120 Prozent – sehen sie dringenden Handlungsbedarf und fordern rasche Entlastungsmaßnahmen: Katharina Lehmayer (Wien), Michael Schwanda (Graz), Helmut Katzmayr (Linz) und Klaus-Dieter Gosch (Innsbruck) betonten, dass die gleichbleibende Zahl von Richterinnen und Richtern nicht ausreichen könne, um die seit Jahren steigende Arbeitsbelastung weiterhin zu bewältigen. „Angesichts der anhaltend hohen Belastung der Gerichte reicht ein bloßes Fortschreiben des Status quo nicht aus“, erklärten sie gemeinsam. Längere Verfahrensdauern seien als Konsequenz unausweichlich.

In Österreich fehlen mindestens 280 Richter

In der konsequenten Umsetzung der Ergebnisse des Projekts „Aufgabenkritik“ sehen die vier OLG-Leitungen einen weiteren wesentlichen Ansatz zur zumindest teilweisen Abfederung der Belastung der Gerichte. Ziel müsse es sein, Aufgaben gezielt zu reduzieren und Verfahrensvorschriften effizienter zu gestalten, damit sich Richterinnen und Richter wieder stärker auf ihre Kernaufgaben fokussieren könnten.

„Das Budget verschärfe ohnehin die Personalnot in der Justiz und gefährde damit unseren Rechtsstaat“, so die Justizsprecherin der Grünen, Alma Zadić. „Die Lage ist dramatisch: Bei Gerichten und Staatsanwaltschaften fehlen mindestens 280 Planstellen. Der Justiz droht erneut der stille Tod“, so Zadić und weiter: „KI wird keinen Richter und keine Richterin ersetzen – und das Personal braucht jetzt Lösungen!“