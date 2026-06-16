Österreich verfügt – derzeit noch – über 113 Bezirksgerichte, davon 15 in der Steiermark und elf in Kärnten. In näherer Zukunft könnte sich deren Zahl in den beiden südlichen Bundesländern jedoch drastisch verringern: Im Ressort von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) wird an einem Plan gearbeitet, Kosten zu sparen und die Effizienz zu erhöhen. Von der Schließung bzw. Zusammenlegung sollen laut „Tiroler Tageszeitung“ mit den Bezirksgerichten Murau, Mürzzuschlag, Schladming und Bruck vier steirische Standorte betroffen sein und mit Hermagor, Ferlach und Eisenkappel – wie die Kleine Zeitung bereits kürzlich berichtete – drei in Kärnten.

Justizministerin Sporrer sagt dazu zur Kleinen Zeitung: „Unser Ziel ist es, der rechtssuchenden Bevölkerung entsprechende hochwertige Rechtsdienstleistungen anzubieten. Dies erreichen wir unter anderem durch Schaffung von Gerichtseinheiten, die eine ausreichende Größe und Leistungsfähigkeit aufweisen.“ Zum Hintergrund: Im eben erst präsentierten Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 erhält der Justizbereich bereits zum zweiten Mal hintereinander keine Aufstockung bei den Planstellen. Das erhöht den Druck für Zusammenlegungen insbesondere im ländlichen Raum.

Justizministerin Anna Sporrer, SPÖ © APA / Georg Hochmuth

Einsparungen von rund 3 Millionen jährlich

Österreichweit stehen 16 Standort zur Disposition – neben sieben genannten im Süden noch vier in Tirol, je zwei in Niederösterreich und Burgenland sowie eines in Vorarlberg. Die kolportierte Liste an Schließungen sei jedoch noch nicht endgültig fix, betont Sporrer. Derzeit würden intern die seit Jahren angedachten strukturellen Potenziale für eine Optimierung auf Ebene der Bezirksgerichte neuerlich geprüft und anschließend auch innerhalb der Koalition diskutiert. Die Landespolitik wurde demnach noch nicht einmal in diese Diskussion eingebunden.

Die Höhe der möglichen Einsparungen bei den reinen Standortkosten beziffert Sporrer mit „etwa 3 Millionen Euro jährlich“, und sie betont dabei, dass „alle Arbeitsplätze innerhalb der Justiz erhalten bleiben“, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den aufnehmenden Bezirksgerichten übernommen würden. Damit sollen Qualität und Umfang der angebotenen Serviceleistungen bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung bewahrt werden.

Bezirksgerichte bilden die erste Ebene der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Zur Hauptsache sind diese für Zivilrechtssachen bis zu einem Streitwert von 15.000 Euro sowie für bestimmte Spezialmaterien wie Familien-, Unterhalts- oder Mietrecht zuständig. Auch Insolvenzen und das Grundbuch gehören zu deren Kompetenzen.