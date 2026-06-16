Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat am Dienstag das Land Kärnten über eine besonders brisante Anklageerhebung informiert. Dabei geht es um einen Mitarbeiter der Unterabteilung Sport, der einen weiblichen Lehrling sexuell belästigt haben soll. Der Fall hat in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt. Unter anderem soll der Mann der jungen Frau eine Gurke mit zwei Eiern und Smarties, das Gebilde sollte einen ejakulierenden Penis darstellen,, auf den Schreibtisch gelegt. Hinzu soll es verbalen und auch einen körperlichen Übergriff gegeben haben.

Angeklagte wurde versetzt

Damit allerdings nicht genug. Die Staatsanwaltschaft erhebt auch Anklage gegen eine Beamtin, die von dem Vorfall gewusst, aber nichts unternommen haben soll. „Die erhobenen Vorwürfe werden im Rahmen des Gerichtsverfahrens durch das zuständige Strafgericht zu klären sein. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Anklageerhebung wurden die sich daraus ergebenden personalrechtlichen Fragestellungen durch die Personalabteilung geprüft. Die daraus abgeleiteten dienstrechtlichen Konsequenzen in Form einer Entlassung werden nun auf Grundlage dieser Prüfung eingeleitet“, teilt das Land via Aussendung mit.

Die Zweitangeklagte wurde laut Land einem anderen Aufgabengebiet zugeteilt. Zudem befindet sie sich seit mehreren Monaten nicht mehr im Dienst.

Es gilt die Unschuldsvermutung.