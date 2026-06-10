Wenn Kultur, Humor, Musik und sommerliche Abendstimmung zusammentreffen, dann ist es wieder Zeit für „Theater mit Weitblick“. Gemeinsam mit Petra Hatzel und der Theatergruppe St. Ulrich veranstaltet Christoph Gräfling das Kulturformat heuer bereits zum dritten Mal im Kuh-Park in Waiern.

Nach dem Zuspruch in den vergangenen Jahren wird das Programm heuer erweitert: Statt auf einen Theaterabend dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf gleich zwei Abende mit Kabarett, Theater und Musik freuen.

Besondere Atmosphäre

„Mit ‚Theater mit Weitblick‘ möchten wir Kultur in einer ungezwungenen und besonderen Atmosphäre erlebbar machen. Der Kuh-Park in Waiern bietet dafür den idealen Rahmen – mit einem wunderbaren Blick über die Dächer Feldkirchens, viel Charme und Platz für Begegnung“, sagt Christoph Gräfling. „Dass wir dieses Format heuer bereits zum dritten Mal veranstalten und sogar auf zwei Abende ausweiten können, zeigt, wie gut es von der Bevölkerung angenommen wird.“

Der erste Abend findet am Donnerstag, dem 18. Juni, statt. Zu Gast ist Christian Hölbling mit seinem Programm „Ich bin kein guter Kärntner“. Musikalisch begleitet wird er von Heimo Trixner an der Gitarre. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auch Option bei Schlechtwetter vorhanden

Der zweite Abend folgt am Donnerstag, dem 9. Juli. Dann steht die Theatergruppe St. Ulrich mit einem Sketch-Programm auf der Bühne. Präsentiert werden die Stücke „Der Wellness-Urlaub“, „Die Turnstunde“ und „Szenen einer Ehe“. Die Regie führen Jürgen Nindler und Andrea Steiner-Pirker. Musikalisch umrahmt wird dieser Abend von Mario Marketz und „The Hot Chilis“. Theaterbeginn ist um 19.30 Uhr.

Auch Hatzel freut sich: „Theater lebt von Nähe, Stimmung und dem direkten Kontakt zum Publikum. Gerade im Freien entsteht eine ganz besondere Atmosphäre.“ Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in den Amthof verlegt.