Seit zwölf Jahren ist Katharina Pirker als Fußpflegerin aktiv. Mit der Eröffnung ihres eigenen Salons erfüllt sich die Liebenfelserin einen großen Lebenstraum. „Es war immer mein Wunsch selbstständig zu sein. Doch dann kamen meine beiden Kinder dazwischen. Da sie jetzt mit fünf und sechs Jahren schon etwas größer sind, habe ich nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt“, erklärt Pirker ihre Beweggründe.

In ihrem „neuen“ Salon in der Kreuzstraße befand sich bereits einer. „Die ehemalige Fußpflegerin, Frau Springer, wechselte im Dezember in den Ruhestand und hat eine Nachfolge für ihre Räumlichkeiten gesucht. Das hat sich super ergeben. Umbauen musste ich somit nicht. Als ich das Studio betreten habe, habe ich mich gleich wohlgefühlt“, erklärt Pirker.

Derzeit werden die Räumlichkeiten, die sich auf 40 Quadratmeter erstrecken und zwei Kabinen beinhalten, neu dekoriert und etwas eingerichtet. „Es ist der letzte Feinschliff. Die Räume bekommen einen leichten neuen Flair.“

Angeboten werden die klassische Fußpflege, Nagelspangen, Nagelprothetik, normales Lackieren und auch Shellac. „Ebenso habe ich die Ausbildung zur diabetischen Fußpflege gemacht.“ Der Weg von Liebenfels nach Althofen ist für Pirker nichts Neues. „Ich war davor eineinhalb Jahre bei ‚Kosmetik und Fußpflege Petz‘ in Althofen.“ In Kürze möchte die Liebenfelserin auch mobile Fußpflege anbieten. Erreichbar ist sie unter 0664-19 74 900.