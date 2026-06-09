Jetzt ist Nikolas Veratschnig der zweitteuerste Kärntner Kicker nach Martin Hinteregger (für 10,5 Millionen von Salzburg zu Augsburg, für 9 Millionen zu Frankfurt): 3,5 Millionen Euro flossen dem Vernehmen nach von Salzburg nach Mainz, um den 23-jährigen Schienenspieler zurück in die Bundesliga zu holen. Hohe Transfersummen (WAC kassierte 2024 800.000 Euro von Mainz) und (mit Sicherheit) gute Gehälter hier wie da hin oder her, Veratschnig stellte sich in Salzburg via Social Media so authentisch vor, wie der Feldkirchner nun einmal ist. „Ihr könnt mich gern Niki nennen“, ließ er die Fans wissen.

Nach 45 Pflichtspielen in Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League für Mainz dockt der Kärntner also in Salzburg an. „Das Wichtigste war einfach, wieder mehr Spielzeit zu bekommen. Ich habe mit vielen gesprochen, auch mit Teamchef Ralf Rangnick. Auch er hat mir geraten, jetzt zu einem Klub zu kommen, wo ich Stammspieler bin, sonst kann er mich nicht mehr einberufen. Red Bull ist einfach eine unglaubliche Bühne für jeden Kicker“, sagt Veratschnig, der jetzt noch einen kurzen Kärnten-Aufenthalt genießt und an die Zeit bei den Rheinhessen wie folgt zurückdenkt: „Als Mensch und Spieler bin ich total gereift, habe die große Fußballwelt kennengelernt. Und alleine durchs tägliche Trainieren mit Topspielern wird man selber besser.“

Die Ziele mit Salzburg sind ab dem Trainingsstart am 16. Juni (unter welchem Chefcoach ist noch offen) klar. „Das kam gar nicht von Klubvertretern, ich habe im ersten Gespräch gesagt: Ich will Meister werden, den Cup gewinnen und in die Europa League“, so Veratschnig, der sich auf ein Bundesligaspiel besonders freut: „Das erste Duell mit dem WAC. Meine Schwester (Julia, Anm.) arbeitet dort, in der Familie rennt der Schmäh dahingehend auch schon.“ Jetzt wird‘s noch stressig: Am Samstag geht‘s von Feldkirchen ins an Mainz grenzende Wiesbaden, dort werden die Sachen gepackt und nach Salzburg übersiedelt, der dortige Wohnungsmarkt ist schon im Blick.