Dass Freunde derzeit Simone Lugner nicht erreichen, hat einen Grund: Ihr Handy ist unter Verschluss, da unter strenger Geheimhaltung auf einer Kärntner Alm die sechste Staffel von „Forsthaus Rampensau“ gedreht wird. Als Kandidatin bei ATV und Joyn tritt sie bei diesem Trash-Reality-Format gemeinsam mit ihrem guten Freund, dem Zirkusartisten Alexander Schneller an. Was sie im Lavanttal erwartet, konnte sie vorab bei ihrer Bekannten Lydia Kelovitz (einst mit dem Kosenamen „Wildsau“ im Lugner-Zoo vorübergehend beheimatet) erkunden, die schon beim „Forsthaus“ mit seinen „Rauswurf“-Spielen mitgemacht hat.

An die Rekord-Gage der Jazz Gitti (25.000 Euro vor zwei Jahren) kommt Simone Lugner jedenfalls nicht heran: Sie soll für die rund zweiwöchigen Dreharbeiten 15.000 Euro bekommen. Bei „Dancing Stars“ im ORF kam die 44-Jährige auf rund 40.000 Euro, weil sie sich bis ins Finale tanzte. Dem Gewinnerpaar auf ATV (setzen sich aus Liebenden, Freunden oder Show-Duos aus anderen Reality-Formaten zusammen) winken 20.000 Euro. Eine Art Schmerzensgeld für diese eigenartige „Hüttengaudi“ in einem Dschungelcamp ohne Känguru-Hoden und Ekel-Mutproben auf der Alm.