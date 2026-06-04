Es gibt schärfere Sanktionen für Spieler, zudem soll mit mehreren Innovationen der Spielfluss verbessert werden. Doch eine Entscheidung des Weltverbands FIFA wird auch dafür sorgen, dass die Partien länger dauern. Ein Überblick:

Verbesserung des Spielflusses

Einwürfe und Abstöße: Dauert ein Einwurf oder Abstoß nach Ansicht des Schiedsrichters zu lange oder wird absichtlich verzögert, zeigt er einen Fünf-Sekunden-Countdown an. Ist der Ball nach Ablauf nicht im Spiel, wird der Einwurf dem gegnerischen Team zugesprochen bzw. bei Abstoß auf Eckball für die andere Mannschaft entschieden.

Auswechslungen: Spieler, die ausgewechselt werden, müssen das Spielfeld innerhalb von zehn Sekunden nach Anzeige auf der Auswechseltafel oder nach dem Auswechselzeichen des Schiedsrichters verlassen. Werden die zehn Sekunden überzogen, darf der Einwechselspieler das Spielfeld erst nach der ersten Unterbrechung nach Ablauf einer Minute nach der Spielfortsetzung betreten.

Behandlung auf dem Feld: Wird ein Spieler aufgrund einer Verletzung auf dem Spielfeld untersucht, muss er das Spielfeld verlassen und darf erst eine Minute nach Spielfortsetzung zurück aufs Feld.

Erweiterung des VAR-Protokolls

Der VAR darf den Schiedsrichter nun auch unterstützen

... bei einer eindeutig falschen zweiten Gelben Karte, die zu Gelb-Rot führt.

... bei einem eindeutig zu Unrecht ausgesprochenen Eckball, sofern die Überprüfung sofort und ohne Verzögerung abgeschlossen werden kann.

... bei einer Spielerverwechslung, die zu einer Gelben oder Roten Karte geführt hat.

Kein Verdecken des Mundes

Ein Spieler, der in einer konfrontativen Situation den Mund mit der Hand, dem Arm oder dem Trikot verdeckt, wird mit Rot ausgeschlossen. Damit soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden. Indem sie den Mund verdecken, wollen Spieler häufig verschleiern, dass erkannt werden kann, was sie sagen.

Rot für Verlassen des Platzes

Spieler, die den Platz aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung verlassen, können die Rote Karte sehen. Dies gilt auch für Offizielle, die Spieler auffordern, dies zu tun. Wenn ein Team so einen Spielabbruch verursacht, wird die Partie grundsätzlich für den Gegner gewertet.

Sperre bei Gelben Karten beim WM-Turnier

Entschärft wurden die Regeln für Sperren durch Gelbe Karten. Die Verwarnungen werden nicht nur wie bisher üblich nach den Viertelfinalspielen, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen.

Trinkpausen

Dass die Spieler sich bei hohen Temperaturen an der Seitenlinie erfrischen dürfen, ist nicht neu. Bei der WM wird es nun aber wetterunabhängig in jedem Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben. Die Schiedsrichter werden das Spiel ungefähr nach 22 und 67 Minuten für jeweils drei Minuten unterbrechen. Die FIFA will damit in allen Spielen für gleiche Bedingungen sorgen – Kritiker sehen damit die Chance für TV-Sender, Werbung während des unterbrochenen Spiels zu schalten.